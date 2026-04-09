MoraBanc cierra 2025 con un beneficio de 62,5 millones, un 8% más

Archivo - El consejero delegado de MoraBanc, Lluís Alsina, y el presidente, Joan Maria Nin - MORABANC - Archivo

Las unidades de negocio en el extranjero generaron 8,1 millones de beneficio

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

El grupo MoraBanc cerró 2025 con un beneficio de 62,5 millones de euros, un 8% interanual más, y los activos gestionados alcanzaron los 20.141 millones de euros, informa en un comunicado este jueves.

La entidad alcanzó una ratio de capital CET1 del 20,52% "a pesar de las recientes adquisiciones y las importantes inversiones en tecnología y en la reforma de sus espacios".

Las unidades de negocio de Suiza, Estados Unidos y España, con Tressis, Banco Europeo de Finanzas (BEF) y Casa Vicens, generaron 8,1 millones de euros de beneficio, con un incremento del 60% respecto a 2024.

El banco ha recordado que en 2025 cerró la compra del BEF, lo que le permitió entrar en el sistema bancario español con licencia propia.

El presidente del grupo, Juan Maria Nin, ha señalado que el banco es "un grupo en crecimiento constante a todos los niveles gracias a una oferta de banca diferencial".

El ceo, Lluís Alsina, ha explicado que los resultados de 2025 les "dan una base muy sólida para seguir avanzando" y que el objetivo es seguir creciendo con criterio y reforzar la propuesta de banca patrimonial.

RENTABILIDAD

MoraBanc cerró el año con un RoTE del 18,38% y un ROE del 14,86%, mientras que la ratio de liquidez (LCR) fue del 287,78%.

Por otro lado, la inversión crediticia creció un 14% respecto al año anterior, hasta los 1.726 millones, y la ratio de morosidad se situó en el 2,08%.

Durante el año pasado, la entidad destinó cerca de 20 millones de euros a proyectos tecnológicos, con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y reforzar su propuesta digital.