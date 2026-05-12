La nueva sociedad de Andorra Digital busca afrontar con más agilidad los retos tecnológicos

Un instante de la presentació de Andorra Digital - EUROPA PRESS

La entidad quiere ser "facilitadora y motor de impulso" para la transformación digital

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)

La nueva sociedad de Andorra Digital ha presentado este martes su estructura ejecutiva que busca poder afrontar con más agilidad los retos digitales del país.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la voluntad es agrupar bajo un mismo paraguas operativo todo el sistema actual de agencias: la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Andorra (ANC-AD); la Agencia de Inteligencia de los Datos (AID-AD); el Centro de Bienestar y Competencia Digitales de Andorra (CBCD) y la Pasarela de Intercambio de Datos y Documentos de Andorra (PIDA).

El presidente de la nueva entidad es el ministro de Función Pública y Transformación Digital, Marc Rossell, y el director, David Vicente, quien ha asegurado que este martes se ha presentado "la consolidación" de un proyecto después de 6 años de prestar servicios.

Vicente ha añadido que ahora se da un paso adelante para reforzar la capacidad de ser "más resilientes y operativos" ya que se abre la puerta a nuevas oportunidades de colaboración tanto a nivel internacional como nacional.

La iniciativa de dotar Andorra Digital de personalidad jurídica propia responde a la necesidad de definir, implementar y fomentar estrategias, procesos y metodologías de digitalización basadas en una gobernanza profesionalizada.

PARTICIPACIÓN PUBLICO-PRIVADA

Igualmente, busca facilitar la participación publico-privada en el desarrollo de proyectos digitales y promover la articulación de un ecosistema de alianzas con 'partners' institucionales y tecnológicos.

La entidad podrá ofrecer un catálogo de servicios, optimizando recursos y proporcionando servicios especializados a las diferentes administraciones, empresas y ciudadanía para llegar a ser una gran "facilitadora y motor de impulso" de la transformación digital del país.