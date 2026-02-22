Oranich teme un retroceso en derechos sociales si gobiernan PP y Vox y reivindica a Zapatero

La abogada Magda Oranich - EUROPA PRESS

La abogada Magda Oranich ha manifestado su temor a un retroceso en derechos sociales y feministas si gobiernan PP y Vox en España y ha reivindicado los cambios que impulsó en estos ámbitos el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo ha explicado en una entrevista a Europa Press con motivo de la publicación de su libro 'Totes les batalles' (Columna), unas memorias en las que repasa su lucha por la libertad, el feminismo y los derechos humanos durante el franquismo y el paso a la democracia.

Así, ha expresado su angustia por lo que puede pasar con un gobierno de PP y Vox: "Aún espero que (Pedro) Sánchez se saque un conejo de la chistera y lo arregle porque da pánico, no miedo, que volvamos atrás en algunas cosas".

Aunque cree que pueden cambiar muchas cosas si gobiernan PP y Vox, confía en que existen estructuras democráticas que sustentan algunos de los avances realizados, aunque asegura que le preocupa lo que está pasando "en países teóricamente democráticos", y ha puesto el ejemplo de Estados Unidos.

También ha reivindicado políticas de Zapatero como la aprobación de la ley que permitió el matrimonio homosexual, cuestión que cree que ya se ha "normalizado" pese a la oposición inicial del PP, y la reforma que hizo posible el divorcio sin necesidad de tener que presentar una justificación para hacerlo efectivo, conocido como 'divorcio exprés'.

"Ya no era suficiente una causa para el divorcio. Zapatero acabó con todo esto y esto tuvo mucha importancia para la gente, también económicamente", ha explicado Oranich, que ha criticado también el rechazo entonces de los populares.

PEDRO SÁNCHEZ

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado positivamente su gestión en materia feminista y, pese a defender que nunca se va demasiado lejos en esta cuestión, ha cuestionado "determinadas políticas feministas que, más que atraer gente al feminismo, la asustan".

Aunque niega que Podemos sea responsable de ello, sí ha criticado que impulsaran la ley del 'sólo sí es sí', que conllevó la revisión a la baja de condenas a violadores y agresores sexuales: "Hicieron una ley mal hecha y dijeron que fue culpa de los jueces. Y no fue culpa de los jueces. Fue culpa de la ley que se hizo y empezaron a salir violadores".

"Yo estoy con Gisèle Pelicot. La vergüenza debe cambiar de lado", ha reclamado Oranich, que cree que España cuenta con buenas leyes en materia social y que el problema radica, en ocasiones, en cómo se aplican.

Entre las políticas que ha destacado de Sánchez está la de las bajas paternales: "Me imagino en el franquismo dar una baja paternal a un hombre y hubieran dicho: maricón de mierda".

JORDI PUJOL

En el ámbito político, ha defendido la figura del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, al que considera que se le ha tratado "injustamente" y ha recordado que fue un luchador antifranquista.

Según Oranich, Pujol consiguió para Catalunya el traspaso de las competencias en educación, sanidad, prisiones, el impulso de los Mossos d'Esquadra, y por ello ha expresado su admiración y simpatía por su figura porque "hizo muchas más cosas positivas que negativas".

"Por eso creo que ha sido injustamente tratado. Ya verás que de este juicio creo que no saldrá nada. Estoy convencida de ello. Cambiaron todo el sistema bancario andorrano porque creo que pensaron que yendo contra Pujol irían un poco contra todos", ha sostenido.

ORRIOLS "HABLA BIEN"

En relación a Aliança Catalana, cree que su líder y alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, "habla bien, engancha a la gente y dice muchas cosas que, en el fondo, todos han pensado internamente".

"Ella sabe y dice cosas que mucha gente piensa pero no dice por temor a que le tachen de racista. Es un tema complicado. Con la extrema derecha y lo de hacer alianzas, yo personalmente no caería nunca en este tema", ha añadido.

Para Oranich, es la personalidad de la alcaldesa de Ripoll la que atrae y, a su juicio, "hace cosas bien hechas, pero no sé quién más hay en su partido que las pudiera hacer".

Oranich, como vegetariana y amante de los animales que es, avala que Orriols prohibiera los sacrificios sin aturdimiento previo, contemplados en los rituales kosher y halal, en el matadero de Ripoll, por lo que deben hacerse como establece la legislación vigente: "Más no la pude aplaudir. ¿Me entiendes?".

PUIGDEMONT

A la espera del pronunciamiento de Europa y del Tribunal Constitucional (TC) sobre la amnistía, ha deseado que ya fuera una realidad su aplicación total y, aunque cree que acabará pasando, a veces piensa qué intentarán buscar para intentar retrasarlo.

"Hay noches que me despierto pensando que no se les aplicará. Tenemos todos muchas ganas de que termine esta historia. Es demencial que no lo quieran y que en un país democrático pueda haber unos jueces que eviten que se apliquen leyes democráticas", ha apuntado.

Así, no se atreve a vaticinar si Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig podrán volver este año a Catalunya: "No lo tengo claro".

ELECCIONES EN EL BARÇA

Oranich, que formó parte de la junta directiva del Fútbol Club Barcelona en la primera etapa de Joan Laporta como presidente, cree que volverá a ganas las elecciones que el club blaugrana celebra este marzo.

Pese a mostrar su disgusto por las últimas derrotas del Barça, ha deseado que se termine el nuevo estadio: "Hemos podido aguantar porque no sé, porque somos masoquistas".