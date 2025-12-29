Rueda de prensa de presentación del Observatori del segundo semestre - AR+I

El segundo problema según el Observatori es el tráfico y también crece la inmigración

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)

La preocupación por el precio de la vivienda aumenta entre la población de Andorra, según los datos del Observatori del segundo semestre que se ha presentado este lunes, informa Andorra Recerca + Innovació (AR+I) en un comunicado.

Según los datos, un 73,9% de las 794 personas encuestadas señalan el precio de la vivienda como su principal preocupación, casi 4 puntos por encima de los datos del Observatori del primer semestre (70,3%).

Desde 2017 se observa una tendencia al alza de la vivienda como percepción de uno de los principales problemas del país, si bien aun no llega al máximo registrado en 2023, cuando acumuló un 80% de respuestas.

En cuanto al precio medio del alquiler y la hipoteca, sube ligeramente y se sitúa por encima de los 1.000 euros "por primera vez", al igual que se observa cómo los contratos de alquiler e hipotecas que tienen un coste más elevado son los que menos tiempo llevan en vigor.

El segundo problema señalado por los encuestados es el tráfico (19,1% por un 21,2% en el Observatori anterior) mientras que el tercero son los salarios (18,2%), cuando en el primer semestre el porcentaje era del 14,5%.

Otro de los aspectos destacados es el incremento de la preocupación por la llegada de inmigrantes, que si en el primer semestre era un problema señalado por el 7,2% de los encuestados, ahora el porcentaje sube hasta el 13,4%.

Según los datos de AR+I, el porcentaje de personas que consideraba que era necesario mejorar el tema de la inmigración se había mantenido por debajo del 5% en las diferentes encuestas realizadas en la última década, pero desde 2024 se inicia un cambio de tendencia.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN

La encuesta también pregunta por el acuerdo de asociación con la UE y un 88% de los andorranos y un 71% de los no andorranos dicen haber oído hablar de las negociaciones que se han producido entre el Principado y la UE.

Entre los que conocen la negociaciones, un 67% de los andorranos y un 77% de los no andorranos consideran que están poco o nada informados sobre el tema, mientras que el 30% de los andorranos y un 21% de los no andorranos se considera bastante o muy informado.

Preguntados por lo que piensan sobre el acuerdo, un 39,5% de los encuestados consideran que será muy positivo o más bien positivo, mientras que un 29,1% piensa que será más bien negativo o muy negativo y un 6,7% no lo ve ni positivo ni negativo.

Mirando solamente el grupo de andorranos se observa "una gran polarización": un 35,2% considera que el acuerdo será muy positivo o más bien positivo, mientras que un 34,1% opina que será más bien negativo o muy negativo y un 8,9% lo valora de forma neutra.

Entre los encuestados de nacionalidad no andorrana, un 42,4% valora el acuerdo de forma muy positiva o más bien positivas, un 25,8% lo percibe como más bien negativo o muy negativo y un 5,3% mantienen una postura neutral.