Ruben Wagensberg (ERC) deja su escaño en el Parlament y la política institucional

El Govern tiene hasta el 27 de octubre para convalidar el nuevo decreto de campings en el Parlament

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg ha comunicado que deja su escaño en la Cámara catalana y se retira de la política institucional.

Así lo han explicado fuentes parlamentarias este martes, que han indicado que Wagensberg ya ha comunicado a la Mesa que deja la política institucional pero no el activismo político.

Wagensberg fue uno de los políticos investigado judicialmente por su presunta vinculación con el Tsunami Democràtic, hecho que le hizo instalarse temporalmente en Ginebra (Suiza), de donde volvió en julio del año pasado después de que el Tribunal Supremo (TS) archivara el 'caso Tsunami'.

DECRETO DE CAMPINGS

Las mismas fuentes también han informado de que la Mesa ha tramitado el nuevo decreto que regulará los mecanismos para evaluar la viabilidad de la gestión del riesgo de inundación de campings en Catalunya, y tendrá hasta el 27 de octubre para convalidarlo en el pleno.

El Parlament avalará previsiblemente este nuevo decreto, ya que cuenta con el visto bueno de ERC y Comuns y del sector de los campings, y llega a la Cámara catalana después de que el Govern retirara en abril un anterior decreto que no contaba con los apoyos necesarios.

Además, la Mesa también ha acordado con la mesa de personal del Parlament aplicar la subida salarial de un 0,5% a los funcionarios públicos aprobada por el Consejo de Ministros.

El próximo lunes, la Cámara catalana acogerá un encuentro "de intercambio" con miembros del parlamento andorrano, que dará continuidad al que ya hicieron hace unos meses en Andorra y servirá para abordar temas como la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.