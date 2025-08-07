Scale Lab de Creand Crèdit Andorra invierte en la startup española Pack2Earth

La entidad consolida su apuesta por la "innovación y la sostenibilidad"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)

Scale Lab Andorra, el programa de inversión que promueve Creand Crèdit Andorrà para dar apoyo a proyectos emprendedores, ha participado en la última ronda de inversión de Pack2Earth.

Se trata de una startup española especializada en desarrollar materiales biobasados y compostables para sustituir el plástico de origen fósil en la industria de empaque y otros sectores, informa la entidad este jueves en un comunicado.

Según el responsable de Inversiones Estratégicas y Alternativas de Creand, Robert Sanz, la inversión en Pack2Earth reafirma la apuesta de Creand por la "innovación y la sostenibilidad", dos líneas de trabajo que se consideran prioritarias y que la entidad desarrolla a través del plan estratégico 2024-2026.

Por su parte, la cofundadora y CEO de Pack2Earth, Françoise de Valera, señala que la entrada de capital privado, por valor de 1,6 millones de euros conseguidos entre las diferentes entidades que han participado en la ronda de inversión les permitirá intensificar la actividad comercial en mercados estratégicos y continuar avanzando en el programa de R+D.

Su objetivo es demostrar al mercado que la alternativa compostable es "la solución más natural y eficaz" para evitar el uso de plásticos contaminantes, ha añadido de Valera.

Finalmente, Sanz también apunta que la participación en Pack2Earth supone consolidar su proyecto, añadiendo que Creand Crèdit Andorrà tuvo visión de futuro cuando creó el programa de hiperaceleración de startups, ya que además de impulsar proyectos emprendedores también "da apoyo a sectores estratégicos" como es la sostenibilidad.

El vehículo de inversión, Scale Lab, que inició su comercialización el primer semestre de 2020 y que éste año cierra la fase de inversión, se orienta a empresas no cotizadas en fase de desarrollo y que necesitan financiación externa para crecer.

La cartera de inversión de Scale Lab incluye cerca de treinta startups, diversificadas por sectores de actividad y el objetivo es que tengan capacidad de generar un gran impacto positivo en el desarrollo económico de Andorra.