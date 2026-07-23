El servicio Emergencia SOS vía satélite de Apple ya está disponible en Andorra

Servicio Emergencia SOS de Apple - ANDORRA TELECOM

Los usuarios pueden contactar con los servicios de emergencia aunque no tengan cobertura

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)

Andorra Telecom, la compañía nacional de telecomunicaciones, ha anunciado este jueves que el servicio Emergencia SOS vía satélite de Apple ya está disponible en el Principado.

Según ha informado la compañía en un comunicado, a partir de este jueves los usuarios de iPhone 14 y modelos posteriores, así como de Apple Watch Ultra 3, pueden contactar con los servicios de emergencia cuando se encuentren en zonas sin cobertura móvil ni conexión Wi-Fi.

El director general de Andorra Telecom, Jordi Nadal, destaca que la activación del servicio contribuye a mejorar la seguridad de las personas que viven, trabajan o visitan Andorra, por lo que se sienten "orgullosos" de haber coordinado el proyecto con los distintos organismos necesarios para que la funcionalidad estuviera disponible.

Por su parte, la ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, ha añadido que la incorporación de esta funcionalidad representa "un paso adelante" en la modernización del sistema de atención a las emergencias del país.

"MEJORAR LA RESPUESTA" ANTE LA EMERGENCIA

También ha apuntado que el proyecto permite seguir avanzando en la preparación del futuro Centre Nacional d'Emergències 112, incorporando nuevas tecnologías que ayudarán a "mejorar la respuesta" ante situaciones de emergencia, especialmente en entornos sin cobertura móvil.

Si un usuario intenta contactar con los servicios de emergencia llamando al 112 mientras no dispone de cobertura, la funcionalidad le guía a través de un breve cuestionario que aparece en la pantalla para recoger información esencial sobre la incidencia y ayudar a los servicios de emergencia a gestionar la situación de forma más eficaz.

En coordinación con el cuerpo de bomberos, Andorra Telecom ha integrado dicha funcionalidad dentro del sistema de atención a las llamadas de emergencia del Principado, por lo que está disponible tanto para residentes como para visitantes que dispongan de dispositivos compatibles.