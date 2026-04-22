El Servicio Meteorológico de Andorra refuerza la coordinación con sus homólogos de Catalunya

Un instante de la reunión entre representantes de los servicios meteorológicos y de protección civil de Catalunya y Andorra - GOBIERNO DE ANDORRA

Se busca fortalecer la colaboración ante los retos asociados a la gestión de riesgos

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)

El Servicio Meteorológico Nacional de Andorra ha organizado este miércoles una reunión técnica para reforzar la colaboración con el Servicio Meteorológico de Catalunya y los departamentos de Protección Civil de Andorra y de la Generalitat de Catalunya.

El encuentro se enmarca en la voluntad compartida de fortalecer la colaboración transfronteriza ante los retos crecientes asociados a los fenómenos meteorológicos adversos y la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático, informa el Gobierno de Andorra en un comunicado.

El objetivo principal ha sido reforzar las relaciones institucionales y técnicas entre los diferentes organismos implicados, fomentando un espacio de trabajo conjunto que permita poner en común procedimientos operativos, metodologías y formas de organización.

La reunión ha facilitado el intercambio de conocimientos sobre los sistemas de vigilancia meteorológica, los criterios de emisión de avisos y los canales de comunicación usados, con la finalidad de favorecer una mayor coherencia y coordinación en el análisis de situaciones meteorológicas adversas y difusión de avisos meteorológicos y alertas a la población.

De esta forma, los servicios andorranos han podido conocer de primera mano los procesos internos de comunicación que tienen los dos servicios catalanes y viceversa.

ANÁLISIS DE EPISODIOS METEOROLÓGICOS

Además, se han analizado varios episodios meteorológicos recientes y situaciones de peligro vividas en los respectivos territorios, con el objetivo de identificar buenas prácticas, detectar posibles áreas de mejora y avanzar hacia una respuesta más eficientes y coordinada para proteger a personas y bienes.

La coordinación estrecha entre los servicios meteorológicos y los departamentos de protección civil se consideran claves para poder adaptar los mensajes a cada situación concreta y mejorar la eficiencia de las recomendaciones, hecho que se traduce en más capacidad de respuesta colectiva ante los riesgos naturales.

ACUERDO ADMINISTRATIVO

Después de la reunión técnica, este miércoles por la tarde estaba previsto que los departamentos de protección civil de ambos territorios avancen en el borrador de acuerdo administrativo para formalizar las relaciones técnicas y de cooperación ya existentes.

La reunión la han encabezado, por parte andorrana, el director del Servicio Meteorológico Nacional, Carles Miquel, y el director del departamento de Protección Civil, Cristian Pons.

Por parte catalana han tomado parte en el encuentro la directora del Servicio Meteorológico de Catalunya, Sarai Sarroca, y la directora de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya, Marta Cassany.