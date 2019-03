Un sondeo del Cres refleja que DA sería la fuerza más votada en las generales de Andorra

Actualizado 21/03/2019 20:06:21 CET

Un 31% no ha decidido su voto y un 15% no ha respondido la encuesta

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Demòcrates per Andorra (DA) volvería a ser la fuerza más votada en las elecciones generales del próximo 7 de abril, según la encuesta de intención de voto elaborada por el Centre de Recerca Sociològica (Cres) y que ha presentado este jueves su director, Joan Micó.

Sumando los porcentajes de voto decidido y de simpatía hacia un partido --el resultado más fiable según el CRES--, DA ganaría con un porcentaje del 38,76% de los votos, diez puntos por encima del Partit Socialdemòcrata (PS) y hasta 22 por encima de Liberals d'Andorra (L'A).

Terceravia, con un 6,18% de respuestas de los encuestados, Progresistes SDP, con un 5,9%, Andorra Sobirana (AS) con un 3% y Units pel Progrés d'Andorra (UPA) con un 1,12 completarían el cuadro de la intención de voto en Andorra a menos de tres semanas de las elecciones.

De esa manera, DA podría obtener hasta seis consejeros en el arco parlamentario dentro de la circunscripción nacional, mientras que las nuevas fuerzas creadas para estos comicios, Andorra Sobirana y Units pel Progrés, se quedarían fuera.

Aún así, Micó ha resaltado que estos resultados no tienen en cuenta que casi la mitad de los encuestados o no han querido responder a quién votarán (un 15%), o aún no tienen decidido su voto (31,5%), o aseguran que votarán en blanco (3%).

Además, por un tema de fiabilidad la encuesta se ha centrado únicamente en la circunscripción nacional, en la que hay en juego 14 parlamentarios; en la circunscripción territorial, donde hay 14 parlamentarios más, L'A y PS se presentan juntos, lo que podría alterar el resultado global de los comicios.

ESPOT Y LÓPEZ, LOS MEJOR VALORADOS

La encuesta del Cres también ha preguntado a la ciudadanía cómo valora a los candidatos a jefe de Gobierno y es Xavier Espot, de DA y hasta ahora ministro de Justicia, Asuntos Sociales e Interior, el que más puntuación recibe: un 5,99.

Muy de cerca le siguen Pere López, del PS, con un 5,92, y Jordi Gallardo, de L'A, con un 5,64, mientras que suspenden Alfons Clavera (UPA) y Eusebi Nomen (AS).

También destaca de la encuesta que, si dejaran votar a la población del país no andorrana, estos darían la victoria al PS por encima de DA, aunque por poco margen.

En este sentido, uno de los debates centrales de esta campaña será la posibilidad de rebajar la cifra actual de años mínimos de residencia para obtener la nacionalidad, y que actualmente es de 20 años.

Finalmente, la valoración que se le de al Gobierno de la gestión de los últimos cuatro años es de un 4,57.