A Tafona, Ramón Freixa Atelier y Voro, los nuevos 3 Soles de la Guía Repsol 2026

De izquierda a derecha: Ramón Freixa, de Ramón Freixa Atelier (Madrid); Lucía Freitas, de A Tafona (Santiago de Compostela), y Álvaro Salazar, de Voro (Mallorca). - GUÍA REPSOL

TARRAGONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El restaurante gallego A Tafona, el madrileño Ramón Freixa Atelier y el restaurante de fusión mallorquina y andaluza Voro han sido distinguidos con los 3 Soles de la Guía Repsol 2026, la máxima calificación, ha explicado la empresa este lunes en un comunicado.

Los tres premiados "evidencian la heterogeneidad" española donde es posible probar cocinas muy diversas que defienden los fundamentos del lugar en el que están enclavadas, pero comparten una cultura común, valora la compañía textualmente.

En esta última edición, la guía suma 83 nuevos establecimientos, de los cuales 3 son los premiados con 3 Soles, otros 11 locales con 2 Soles y 69 establecimientos con 1 Sol, distribuidos por toda España y, por primera vez, también en Andorra.

CATALUNYA EN LA GUÍA

De todos los restaurantes galardonados en la Guía Repsol 2026, 12 establecimientos están en Catalunya, el mayor número de todos, seguida de Madrid, con 10 establecimientos, y Andalucía, con otros 9 locales.

La gala de entrega de los premios se ha celebrado este lunes en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, con la colaboración de la Generalitat y la Diputación de Tarragona, a la que han acudido el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y el presidente de Repsol, Antoni Brufau.

"Catalunya es hoy el territorio con más restaurantes con Soles de la Guía Repsol, y esto no es sólo un liderazgo numérico. Es el resultado de una manera de entender la gastronomía basada en el respeto por la tradición, la excelencia del producto y la capacidad constante de reinventarse", ha valorado Sàmper en declaraciones recogidas en el comunicado.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha afirmado que acoger esta gala "representa una oportunidad única" de demostrar la potencia gastronómica de primer nivel de Catalunya, en sus palabras, por la cantidad, calidad y diversidad de productos agroalimentarios y de establecimientos de restauración.