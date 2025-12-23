Central de FEDA - FEDA

El Gobierno nombra a la exministra Sílvia Calvó como nueva directora general de FEDA

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)

Las tarifas eléctricas subirán un 2,8% en Andorra en 2026 después de que este martes el consejo de ministros haya aprobado la propuesta de incremento hecha por la compañía eléctrica nacional, Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA).

Lo ha anunciado el ministro portavoz, Guillem Casal, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, destacando que el aumento corresponde al IPC registrado en noviembre y que será "inferior" a la inflación con la que el Principado prevé cerrar 2025.

La subida afectará a todas las tarifas de forma "unificada" excepto la bonificada, dirigida a familias en situación de vulnerabilidad, que seguirá congelada, una modalidad que actualmente se aplica a unas 500 familias.

El portavoz ha destacado que la actualización tarifaria sigue manteniendo los precios de la electricidad en Andorra por debajo de los países vecinos; concretamente, las tarifas en Andorra son "un 40% más baratas" que en los Estados del entorno.

Igualmente, ha destacado que el aumento de tarifas tiene como objetivo mantener la coherencia en la política de precios, conservando las premisas de contribuir al desarrollo económico de Andorra, favorecer el ahorro energético, proteger a los sectores más desfavorecidos, repercutir parte de los precios de coste de la energía eléctrica y mantener el equilibrio financiero de FEDA para encarar inversiones necesarias en la transición energética.

NUEVA DIRECTORA GENERAL

Por otro lado, el consejo de ministros también ha acordado el nombramiento de la exministra de Medio Ambiente y actual jefa de gabinete del Gobierno, Sílvia Calvó, para ocupar la dirección general de FEDA a partir del próximo mes de febrero.

Calvó sustituirá al frente de la parapública energética al actual director general, Albert Moles, que llevaba en el cargo desde 2006 y que ahora llega a la edad de jubilación.

Aunque Calvó se incorporará a FEDA en febrero, durante dos meses tendrá apoyo del actual director general para garantizar un traspaso de información y conocimiento "lo más amplio posible".