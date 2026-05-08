El uso de cámaras corporales para los urbanos de Andorra, a la espera de la autorización final

Acto de celebración del día de los agentes de circulación de Andorra - COMÚ D'ANDORRA LA VELLA / TONY LARA

El cuerpo de agentes de circulación del Principado celebra su día

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)

La utilización de cámaras corporales individuales por parte de los agentes de circulación (cuerpo similar la guardia urbana) de Andorra está a la espera de conseguir la autorización final por parte de la Comisión Nacional de Videovigilancia.

Lo ha anunciado el cónsul menor (vicealcalde) de Encamp y presidente de la comisión interparroquial de circulación, Xavier Fernàndez, durante la celebración de la 19 edición del día de los agentes de circulación que ha tenido lugar en Andorra la Vella este viernes.

En su discurso, Fernàndez ha reconocido que la cuestión ha requerido "más tiempo del previsto" y por ahora solo hay dos comuns (ayuntamientos) que tengan aprobado el reglamento de funcionamiento: Encamp y la Massana.

Los que tienen el trabajo más avanzado ya han trasladado los informes pertinentes a la Comisión Nacional de Videovigilancia, pero por ahora no se ha fijado una fecha para obtener el visto bueno y que los aparatos puedan empezar a utilizarse.

Fernàndez también ha hecho balance del trabajo desarrollado en el último año, destacando la redacción de un nuevo reglamento, la apuesta por la formación y la mejora de los procesos internos.

Actualmente, Andorra cuenta con 215 agentes de circulación y la celebración ha sido una jornada de reconocimiento al trabajo que desarrollan cada día para garantizar la seguridad vial, la convivencia ciudadana y el buen funcionamiento de los espacios públicos.

El acto institucional ha incluido la entrega de certificados a los alumnos que han completado el curso básico de capacitación, el reconocimiento a los formadores y también se han entregado condecoraciones a los agentes que llevan 15, 20 o 25 años de servicio.