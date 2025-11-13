Los viajeros apuestan por los hoteles urbanos para el Black Friday, según Atrápalo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Atrápalo ha explicado que sus previsiones pasan por que la mayoría de reservas que se realicen para el Black Friday --el próximo 28 de noviembre-- sean en hoteles urbanos, en un comunicado este jueves.

Ha señalado que Madrid, Alicante y Málaga son los "destinos favoritos" de sus usuarios y que actualmente suponen el 45% de las reservas en el sector viajes.

En el caso de los viajeros que prefieren las escapadas de montaña o en plena naturaleza, que suponen un 10% del total, las reservas se concentran principalmente en Andorra (5,9%), Lleida (0,9%) o Cantabria (1,1%).

Por otro lado, Atrápalo ha detectado que la campaña de Black Friday permite reservar "un viaje con antelación a las islas para primavera o incluso verano".

El director de producto y operaciones de la empresa, Roberto Ramos, ha explicado que es "el momento perfecto para animar a los viajeros a adelantarse y asegurar su descanso en la playa a precios especiales".