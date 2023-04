Villarejo señala a Rajoy como el "impulso o la aquiescencia" de la 'Operación Catalunya'

Sobre las supuestas cuentas de Trias en el extranjero: "No es una cagada, es una cagadísima"



BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha señalado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como "el impulso o la aquiescencia" de la 'Operación Catalunya'.

En una entrevista en 'El Periódico' de este lunes recogida por Europa Press, ha relatado que Rajoy estuvo presente en una de las reuniones: "Aparece "bueno que tal, cómo estáis, a trabajar". Y eso es todo".

Ha situado en mediados de 2012 el inicio de la trama y lo ha enmarcado en la preocupación de empresarios y políticos del entorno del expresidente Jordi Pujol, un colectivo que "estaba muy nervioso por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, habían pasado a pedir de un 3% a un 7% de comisión para preparar un plan independentista".

Supuestamente en las reuniones iniciales de la 'Operaación Catalunya' acudieron el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el exministro del interior Jorge Fernández Díaz, el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y representantes de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

LA CUENTA DE TRIAS, "UNA CAGADÍSIMA"

Villarejo ha criticado que la difusión de supuestas cuentas en el extranjero del exalcalde de Barcelona y actual candidato a la alcaldía, Xavier Trias, "no es una cagada, es una cagadísima" y ha insistido en que él no participó en ella.

"Yo por lo menos no me hubiera equivocado en la nomenclatura bancaria", ha aseverado, y ha señalado a Fernández Díaz como responsable del episodio, al que ha afeado no comprobar nada antes de la difusión.

Y sobre las supuestas cuentas de la familia expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en la Banca Privada de Andorra (BPA), Villarejo ha lamentado que supuestamente utilizaran información que él mismo facilitaba: "Si es un tema privado quiero cobrar como si fuera un encargo como los que me hacen en el sector privado, y si es un tema como comisario quiero que se judicialice".