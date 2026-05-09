400 estudiantes participan en la I 'hackathon' interuniversitaria sobre cambio climático en Barcelona

Estudiantes participan en la hackathon interuniversitaria - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
400 estudiantes participan en la primera edición de la 'hackathon' Interhack Bcn, que se celebra desde este sábado y domingo en el Polo de Talento Digital del Parc Tecnològic de Nou Barris, para dar respuesta a la emergencia climática.
Durante 36 horas, estudiantes de las universidades Autònoma de Barcelona (UAB), Barcelona (UB), Politècnica de Catalunya (UPC) y Pompeu Fabra (UPF) trabajan en equipos multidisciplinares, informa el consistorio en un comunicado.
Este evento nace de la iniciativa de las cuatro universidades a través de la Barcelona Knowledge Alliance y cuenta con el apoyo de BIT Habitat, con la definición del marco de trabajo y de Barcelona Activa, que pone a disposición de la 'hackathon' el Polo de Talento Digital.
La comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del Ayuntamiento, Nadia Quevedo, ha afirmado que Barcelona necesita talento capaz de "poner la tecnología al servicio del bien común" y que este evento demuestra que la ciudad se construye desde el conocimiento, la colaboración y el talento joven.
3 RETOS DE DAMM, INIBSA Y QUALCOMM
La jornada ha empezado este sábado con la presentación de tres retos propuestos por las empresas colaboradoras: Damm ha pedido a los equipos ideas para una logística más inteligente; Inibsa ha planteado crear una solución tecnológica para impulsar la comercialización de productos farmacéuticos locales y Qualcomm ha propuesto desarrollar soluciones para afrontar retos ambientales con máquinas antiguas.
Los estudiantes deben seleccionar un reto para desarrollar un proyecto con capacidad innovadora y de resolución del problema y los proyectos finales se darán a conocer este domingo durante una sesión en la que los participantes deberán exponer sus ideas al jurado, antes de que se entreguen los premios en el acto de clausura.
El contenido de esta noticia está elaborado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona