53 proyectos de 5G optan al reto tecnológico de Barcelona para mejorar la autonomía de ancianos

Publicado 24/05/2019 16:17:33 CET

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El reto del Ayuntamiento de Barcelona y Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) 'Improving quality of life for elderly (at home) through Technology' (Mejorando la calidad de vida de las personas mayores (en casa) a través de la tecnología) ha recibido 53 propuestas de un total de 14 países.

En un comunicado este viernes, el consistorio ha detallado que el 50% de participantes son empresas y personas emprendedoras de ámbito internacional, en un reto que ha recibido propuestas aplicables al ámbito doméstico, sobre todo orientadas a mejorar la autonomía de las personas mayores en su casa.

Las bases indicaban que las propuestas deben mostrar nuevos usos de la tecnología 5G y todas sus posibles aplicaciones, sobre todo en el ámbito del 'Internet de las cosas' en el campo del envejecimiento, ya que se busca soluciones tanto a nivel nacional como internacional para mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de la tecnología.

El concurso se ha hecho en colaboración con la gerencia de Derechos Sociales del Ayuntamiento y con la participación de organizaciones como son la Fundación Alzheimer de Catalunya, la Fundación Uszheimer para enfermedades neurodegenerativas, la Fundación ACE, la Fundación Pasqual Maragall y la Asociación Catalana para el Parkinson.

Estas instituciones reconocerán en una segunda fase las seis propuestas finalistas, que se darán a conocer el próximo 21 de junio y, entre éstas, se escogerán las dos propuestas ganadoras del reto, que se conocerán durante la primera quincena de julio y se podrán desarrollar a lo largo de 2019 y 2020.