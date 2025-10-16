Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat y Gobierno reafirman su apuesta por el empleo de calidad

Inauguran la primera jornada sobre ocupación de calidad e inclusiva en el marco del ABOQ 2021-2030

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno han reafirmado su apuesta por la calidad en la generación de empleo durante la primera jornada sobre ocupación de calidad e inclusiva enmarcada en el Acord Barcelona per l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ) y celebrada este jueves durante el Saló de l'Ocupació en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

En la inauguración, la teniente de alcalde de Promoción Económica y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil; el secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, y la subdirectora general de políticas activas de ocupación del SEPE, Belén Rebollo, ha coincidido en la importancia de mantener buenas relaciones entre sector privado y público para este fin.

Por su parte, Gil ha celebrado reunir a empresas y Administración en un "espacio de confianza" donde rendir cuentas y seguir impulsando la máxima calidad del empleo, y ha reivindicado el compromiso del consistorio en la generación de oportunidades para una ciudad más justa, resiliente y que vele por el derecho al trabajo.

Ramos ha asegurado que desde el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) siguen muy de cerca las iniciativas de Barcelona Activa en materia de innovación, y ha subrayado la voluntad del Govern de trabajar por la "prosperidad compartida", en la que considera vital la idea de calidad en el empleo.

Finalmente, Rebollo ha asegurado que los proyectos que realiza Barcelona Activa son "punta de lanza" al trabajar por el empleo atendiendo a las particularidades del territorio, tanto sociales como empresariales, y ha sostenido que conjugar objetivos privados y público es vital para que los empleos sean mejores y más sólidos.

JORNADA

Tras la inauguración, la jornada 'Els reptes per generar una ocupació de qualitat i inclusiva' ha continuado con diversas ponencias y mesas redondas que han contado con expertos naciones e internacionales de entidades como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización por la Cooperación y el Dessarrollo Económicos (OCDE), el Consell Econòmic i Social de Barcelona (Cesb), CC.OO., Foment del Treball, UGT y Pimec.

El objetivo de la jornada es poner sobre la mesa los ejes clave para la generación de empleo de calidad y la importancia de monitorear las tendencias para definir acciones prioritarias y estratégicas para grupos de población como las mujeres, las personas jóvenes y las personas en riesgo de exclusión social.

ABOQ

En 2021, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, impulsó el ABOQ para institucionalizar la importancia de velar por la calidad en la generación de empleo, que fue diseñado y ejecutado en corresponsabilidad con 74 actores económicos y sociales, entidades civiles y del tercer sector de la ciudad y de su área metropolitana.

Tras llegar al ecuador de su despliegue, el ABOQ ha ejecutado 291 actuaciones, unas 70 por año, ha facilitado la atención de cerca de 300.000 personas y ha ejecutado 191 millones de euros de presupuesto, que coinciden con un crecimiento de la generación de empleo en la capital catalana y con una tendencia positiva de su calidad.

En concreto, en los primeros cinco años de despliegue de ABOQ se ha superado en un 2,7% el 78% fijado como objetivo para la tasa global de actividad, que hace referencia a la empleabilidad de las personas activas en edad de trabajo, aumentó un 26,4% el número de contratos indefinidos y se redujo un 11,5% el trabajo a tiempo parcial.