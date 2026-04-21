Barcelona abre 4 centros sin cita previa para agilizar la regularización de migrantes

Clari, Gil y Fuertes en rueda de prensa este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La quinta teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha anunciado que el consistorio pondrá en marcha a partir de este martes, este miércoles y la semana que viene 4 centros sin cita previa de atención integrales dirigidos a las personas que se acojan a la regulación extraordinaria de migrantes.

Así lo ha dicho en rueda de prensa junto a la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, y la gerente del área, Marta Clari, en la que ha explicado que son el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados de Barcelona (SAIER) de la calle Tarragona; las oficinas de atención ciudadana (OAC) de Sant Miquel y Monumental; y un nuevo centro de atención específico en la calle Miquel Bleach 24.

Gil ha concretado que los 4 espacios no pedirán cita previa para agilizar el proceso y que, en el caso del SAIER, ya ha entrado en funcionamiento este martes y que en él ya se puede pedir el certificado del padrón, así como el informe de vulnerabilidad.

Por su parte, las OAC ofrecerán su servicio a partir de este miércoles y el día 24 de abril también expedirán el informe de vulnerabilidad, mientras que el nuevo centro de Miquel Bleach entrará en acción la semana que viene, sin concretar fecha exacta, y ofreciendo ambos servicios.

Ha recalcado que los 4 espacios ofrecerán sus prestaciones hasta el 30 de junio, momento en que se prevé que finalice el proceso extraordinario, y ha añadido que las demás 8 OAC de la ciudad ofrecerán el trámite con cita previa y que el teléfono 010 del consistorio también permite sacar el certificado de empadronamiento de forma "más rápida".

COLAS "INEVITABLES"

La teniente ha apuntado que desde el Ayuntamiento calculan que unas 50.000 personas se beneficiarán de la regulación y que este número incluye las 24.000 que tienen contabilizadas por su relación con los servicios sociales de la ciudad y que el resto son las que no tienen controladas.

"No nos ha sorprendido el número de personas que se han dirigido a nuestros servicios. Desde febrero estamos trabajando en ello preparando nuestros servicios, pero las colas serán inevitables", ha expresado en referencia a que han recibido 20.000 peticiones al formulario habilitado por el Ayuntamiento para pedir información sobre el proceso.

Por su parte, Fuertes ha subrayado que la mano de Barcelona Activa es "clave" en lo que se refiere al medio y largo plazo una vez superado el 30 de junio para que las personas regularizadas se integren en el mercado laboral.

REFUERZO DE LOS SERVICIOS

Mari ha detallado que el refuerzo que el Ayuntamiento ha hecho de los servicios sociales se ha centrado en tres perfiles profesionales: informadores, servicios jurídicos y tramitadores.

"A día de hoy, la cifra es de una 60 personas más trabajando de las que ya tenemos en unos servicios muy extensos. En servicios sociales ya trabajan 1.500 personas y lo ampliamos con 60 y, por supuesto, si no es suficiente tenemos mecanismos para poderlo ampliar", ha afirmado.

En cuanto a Barcelona Activa, desde el consistorio han asegurado que han ampliado las plazas de 150 a 180 en acompañar personas en situación administrativa irregular pero con posibilidad de regularizarse dentro del programa Pròxim.