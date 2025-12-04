Barcelona acogerá por "primera vez" el Foro de Desarrollo Económico de Eurocities en 2026. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá por "primera vez" el Foro de Desarrollo Económico de Eurocities 2026, el encuentro que agrupa más de 200 miembros que representan 150 millones de personas de 38 países, tanto dentro como fuera de la Unión Europea (UE).

En un comunicado este jueves, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que el foro se celebrará del 28 al 30 de octubre y que tiene como objetivo "conectar los líderes municipales y expertos de toda Europa para compartir conocimiento sobre el papel de las ciudades en los retos futuros".

Ha añadido que Barcelona se propuso para acoger el encuentro con una candidatura que "sitúa las ciudades como eje estratégico para la autonomía de Europa".