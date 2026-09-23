Barcelona Activa aprueba un presupuesto de 71 millones para 2027, un 7% más que el año anterior

Archivo - Sede de Barcelona Activa, en una imagen de archivo - BARCELONA ACTIVA - LAURA SORIANO - Archivo

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Barcelona Activa aprobó este martes su presupuesto para 2027, que permitirá desarrollar el plan de acción de la entidad el año que viene por 71 millones de euros, un 7% más que el año anterior.

En un comunicado este miércoles, la teniente de alcalde de Promoción Económica y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha enmarcado las nuevas cuentas en la apuesta del consistorio por "mantener al más alto nivel los servicios" que ofrece la agencia.

"Creemos firmemente que el empleo de calidad y el impulso a la competitividad de las empresas y el emprendimiento son la base para una ciudad próspera, justa e inclusiva", ha sostenido, destacando los programas de alto impacto como el Crea Feina o 'Impulsem el que fas'.

Del presupuesto total, la aportación municipal será de 48,8 millones, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) dedicará 18,3 millones y la cantidad restante corresponde a los ingresos propios derivados de la gestión patrimonial de la sociedad y de terceros.

Según las proyecciones de Barcelona Activa, su objetivo es brindar apoyo y acompañamiento a unas 55.000 personas, 30.000 de las cuales mujeres, 1.500 proyectos emprendedores y 6.500 empresas durante el próximo año.

DESTINOS

Los programas de Barcelona Activa mantendrán como objetivo mejorar la ocupación femenina, juvenil y de mayores de 45 años, así como facilitar la regularización extraordinaria de migrantes en el ámbito laboral, por el que ya se han atendido a 87.000 personas este año.

La agencia también destinará unos 3,7 millones a la formación para acceder a empleos con demanda de sectores estratégicos, conocida como 'reskilling', y se mantendrá la apuesta por el sector digital con 3,5 millones, dedicados a fomentar las competencias digitales.

Por otro lado, se afianzará el apoyo a las empresas y emprendedores a través de ayudas como los B-Crèdits, con los que se prevé llegar a los 160 proyectos financiados con hasta 25.000 euros.

En el marco del Crea Feina, se destinarán 2 millones a fomentar el empleo en personas con dificultades de inserción laboral, con el objetivo de llegar a 235 nuevos contratos.

Finalmente, se dedicarán más de 2 millones a fomentar la economía de proximidad a través del programa 'Impulsem el que fas', con el objetivo de ayudar a más de 130 proyectos de diversos ámbitos.

POLOS

El presupuesto también servirá para seguir desplegando la red de Polos de Actividad Económica, dedicados a impulsar los sectores considerados estratégicos para la ciudad, que ya cuenta con 11 equipamientos planificados.

Este 2027, el mapa seguirá creciendo desde Barcelona Innovación y Cuidados (BIC165), ya en funcionamiento pero que se prevé que trabaje a pleno rendimiento en los próximos meses, y desde el nuevo Barcelona Urban Tech Hub, que se presentará el próximo año y que estará orientado al ámbito de la innovación urbana.