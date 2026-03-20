Barcelona Activa lleva al Saló de l'Ensenyament su oferta en formación y asesoramiento

Raquel Gil durante su visita al Saló de l'Ensenyament. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La quinta teniente de alcalde de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha visitado este viernes el Saló de l'Ensenyament, que se celebra en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona hasta el domingo, y en la que el consistorio muestra la oferta en formación y asesoramiento a través de Barcelona Activa.

Gil ha visitado el expositor de la agencia de desarrollo económico local del Ayuntamiento y que este año lleva por lema 'No more drama' para llamar a romper los miedos y nervios en esta etapa de la formación, informa el consistorio en un comunicado.

En él, se da a conocer Barcelona Activa como puerta de entrada para toda la información de la agencia y, en especial, sobre cursos gratuitos, ofertas de trabajo, asesoramiento empresarial y para el emprendimiento, y dirigida a jóvenes, docentes y familias "como una opción en orientación y acompañamiento en etapas diferentes de la vida".

En la feria también está presente Joves de Barcelona, el servicio de información municipal dirigido a jóvenes de 12 a 35 años, y que ofrece información, orientación y recursos sobre las diferentes opciones formativas para estudiantes de tercero y cuarto de ESO, bachillerato y ciclos formativos.

En este espacio, profesionales especializados asesoran sobre itinerarios educativos, así como sobre trámites académicos, oportunidades para estudiar y vivir experiencias en el extranjero y los servicios juveniles en la ciudad, además de proponer actividades informativas y una exposición interactiva centrada en la toma de decisiones.

CONSORCI D'EDUCACIÓ

Gil también ha visitado el estand del Consorci d'Educació de Barcelona, que este año detalla las novedades en Formación Profesional (FP) para el próximo curso, como el especializado en el sector ferroviario en el Institut Pablo R. Picasso y la ampliación del Institut del Disseny i les Arts Gràfiques.

El próximo curso, Barcelona aumentará en 645 el número de plazas de FP, llegando a las 13.382, en una apuesta por el modelo de la red Be Pro de Formació Professionalitzadora, que "rompe con la realidad preexistente de institutos FP atomizados y apuesta por agrupar toda la oferta de un mismo ámbito en grandes centros cercanos al tejido profesional y productivo de los sectores".

Finalmente, Barcelona muestra también en el salón la oferta de bachilleratos públicos, que llega a 19 y facilita la construcción de itinerarios personalizados y, a través de la diversificación, "permite acercarse a los intereses de los jóvenes".