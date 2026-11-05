El 5 Barcelona Deep Tech Summit bate su "récord" de asistencia con 4.000 participantes, un 25% más

El Barcelona Deep Tech Summit cierra su 5 edición con 4.000 participantes, un 25% más. - BARCELONA ACTIVA

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Deep Tech Summit (BDTS) ha cerrado este jueves su 5 edición con más de 4.000 visitantes, entre emprendedores, inversores y representantes de corporaciones y del mundo de la investigación, lo que supone un incremento del 25% respecto a la edición anterior y el "récord" de participación del congreso.

El espacio ha acogido las soluciones de más de 70 startups y 'spin-offs deep tech', en una agenda que ha contado con más de 80 ponentes internacionales a lo largo de los 3 días del congreso, informa Barcelona Activa en un comunicado.

La quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha afirmado que el récord de asistencia evidencia "la fortaleza de Barcelona como ecosistema de innovación y como ciudad capaz de atraer talento, investigación, inversión y empresas de todo el mundo".

"El congreso se ha consolidado como un espacio estratégico para conectar todos los actores clave del ecosistema y generar las sinergias necesarias para que la investigación y la tecnología se transformen en soluciones reales con impacto", ha sostenido.

Ha añadido que el BDTS también es una oportunidad para generar empleo de calidad y construir una economía más competitiva, a la vez que ha recalcado que "Barcelona debe liderar este sector con tanto potencial y ser referente en el sur de Europa".

EXPERTOS INTERNACIONALES

El BDTS ha reunido algunos de los principales expertos internacionales en innovación y tecnologías de vanguardia, con la participación de ponentes de referencia en ámbitos como la exploración espacial, la salud, las terapias avanzadas y la inteligencia artificial.

Entre las figuras destacadas, está el director del programa Moon Base de la NASA, Carlos García-Galán; la economista e impulsora de EuroStack, Cristina Caffarra; el director de la unidad de Neurociencia de Starlab Barcelona, Aureli Soria-Frisch; el ceo de SpliceBio, Miquel Vila-Perelló, y la fundadora de Interestellar Lab, Barbara Belvisi.

Barcelona Activa ha subrayado que la capital catalana sigue consolidándose como uno de los principales polos europeos en ámbitos de la fotónica, la computación de altas prestaciones o las ciencias de la vida, y que la incorporación de Canadá como primer 'ecosystem partner' del congreso ha contribuido a ampliar los vínculos internacionales.

Ha añadido que es referente europeo gracias a la concentración de universidades, centros de investigación, infraestructuras científicas y talento especializado.

En esta línea, el informe 'Deep Tech a Catalunya' de ACCIÓ, el ecosistema catalán cuenta con 402 startups 'deep tech' (+7,5%) que generan una facturación conjunta de 188 millones de euros y más de 3.000 lugares de trabajo cualificados.

BDTS STARTUP AWARDS

En esta edición la empresa FetaLife ha sido la ganadora del BDTS Startup Awards 2026 por desarrollar una incubadora líquida fetal que recrea el útero materno orientada a mejorar las posibilidades de supervivencia de los bebés prematuros nacidos en torno a los seis meses de gestación.

En la entrega del premio, el jefe de desarrollo técnico de FetaLife, Yolanda de Roo, ha destacado que "ser un equipo multidisciplinario ayuda a conectar la tecnología con la realidad clínica".

APOYO INSTITUCIONAL

Con todo, el congreso lo ha organizado el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa, con "estrecha" alianza con la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Además, cuenta con el apoyo de la Generalitat y del Gobierno, así como con la implicación de entidades colaboradoras como el European Innovation Council (EIC), IMEC, el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), Mobile World Capital Barcelona, el Ayuntamiento de Valencia, Tech Barcelona, Barcelona Finance Cluster, CaixaResearch Institute, IESE Business School, Nordeep, NVIDIA, Eurecat, i2CAT, Masia Capital y BStartup Banc Sabadell.