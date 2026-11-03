El V Barcelona Deep Tech Summit empieza con la Base Lunar de la NASA enfocada en Marte

El Barcelona Deep Tech Summit ha inaugurado su quinta edición este martes - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El V Barcelona Deep Tech Summit (BDTS) se ha inaugurado este martes Fira de Barcelona Gran Via con una jornada dedicada a las tecnologías de ampliación humana y con la participación del director del programa Base Lunar de la NASA, Carlos García-Galán, que ha abordado los avances del proyecto para sentar las bases de futuras misiones a Marte.

La quinta teniente de alcaldía y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha remarcado durante la apertura del congreso que la ciudad cuenta con los elementos necesarios para ser un actor relevante en el ecosistema 'deep-tech', como "universidades, centros de investigación, infraestructuras científicas, talento y empresas", informa el consistorio en un comunicado.

"Pero tener estos ingredientes no es suficiente y hay que conectarlos, y éste es el valor del Barcelona Deep Tech Summit, un evento que conecta investigación, emprendimiento, inversión, industria y administración pública, y que contribuye a reforzar el posicionamiento de Barcelona como ecosistema clave para la capacidad tecnológica y autonomía estratégica de Europa", ha añadido.

El acto inaugural también ha contado con la secretaria general de Innovación del Gobierno, Teresa Riesgo, y la secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, Maria Galindo.

TECNOLOGÍAS DE AMPLIACIÓN HUMANA

La jornada inaugural ha centrado sus contenidos en las soluciones orientadas a mejorar, restaurar o potenciar las capacidades físicas, cognitivas y sensoriales humanas, con intervenciones de directivos y expertos como el director de Neurociencia de Starlab Barcelona, Aureli Soria-Frisch; la consejera delegada de Inbrain Neuroelectronics, Carolina Aguilar, y el consejero delegado de Pal Robotics, Francesco Ferro, además de García-Galán.

Las sesiones del panel técnico han analizado los últimos desarrollos en medicina, robótica y fotónica, así como los retos de financiación e inversión privada necesarios para escalar este tipo de innovaciones disruptivas en el mercado.

MÁS DE 100 STARTUPS

El encuentro reúne durante tres días a más de 100 startups y 'spin-offs' que presentan sus proyectos ante la comunidad científica, empresarial y financiera, en una edición con Deep Tech Canadá como ecosistema internacional invitado.

La programación de los próximos días abordará la tecnología cuántica, la computación, la gobernanza europea y los nuevos modelos de negocio, con la participación de directivos de firmas como Siemens, Bosch Ventures, Sateliot o la European Innovation Council.

El congreso se celebra por tercer año consecutivo de forma integrada en el Smart City Expo World Congress y está organizado por el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa, en alianza con las universidades UB, UAB, UPC, UPF y UOC.