El V Barcelona Deep Tech Summit empieza con la Base Lunar de la NASA enfocada en Marte

Gil (Barcelona Activa) afirma que la ciudad tiene los elementos para ser relevante en el sector

El Barcelona Deep Tech Summit ha inaugurado su quinta edición este martes
El Barcelona Deep Tech Summit ha inaugurado su quinta edición este martes - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 3 noviembre 2026 18:31
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BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El V Barcelona Deep Tech Summit (BDTS) se ha inaugurado este martes Fira de Barcelona Gran Via con una jornada dedicada a las tecnologías de ampliación humana y con la participación del director del programa Base Lunar de la NASA, Carlos García-Galán, que ha abordado los avances del proyecto para sentar las bases de futuras misiones a Marte.

La quinta teniente de alcaldía y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha remarcado durante la apertura del congreso que la ciudad cuenta con los elementos necesarios para ser un actor relevante en el ecosistema 'deep-tech', como "universidades, centros de investigación, infraestructuras científicas, talento y empresas", informa el consistorio en un comunicado.

"Pero tener estos ingredientes no es suficiente y hay que conectarlos, y éste es el valor del Barcelona Deep Tech Summit, un evento que conecta investigación, emprendimiento, inversión, industria y administración pública, y que contribuye a reforzar el posicionamiento de Barcelona como ecosistema clave para la capacidad tecnológica y autonomía estratégica de Europa", ha añadido.

El acto inaugural también ha contado con la secretaria general de Innovación del Gobierno, Teresa Riesgo, y la secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, Maria Galindo.

TECNOLOGÍAS DE AMPLIACIÓN HUMANA

La jornada inaugural ha centrado sus contenidos en las soluciones orientadas a mejorar, restaurar o potenciar las capacidades físicas, cognitivas y sensoriales humanas, con intervenciones de directivos y expertos como el director de Neurociencia de Starlab Barcelona, Aureli Soria-Frisch; la consejera delegada de Inbrain Neuroelectronics, Carolina Aguilar, y el consejero delegado de Pal Robotics, Francesco Ferro, además de García-Galán.

Las sesiones del panel técnico han analizado los últimos desarrollos en medicina, robótica y fotónica, así como los retos de financiación e inversión privada necesarios para escalar este tipo de innovaciones disruptivas en el mercado.

MÁS DE 100 STARTUPS

El encuentro reúne durante tres días a más de 100 startups y 'spin-offs' que presentan sus proyectos ante la comunidad científica, empresarial y financiera, en una edición con Deep Tech Canadá como ecosistema internacional invitado.

La programación de los próximos días abordará la tecnología cuántica, la computación, la gobernanza europea y los nuevos modelos de negocio, con la participación de directivos de firmas como Siemens, Bosch Ventures, Sateliot o la European Innovation Council.

El congreso se celebra por tercer año consecutivo de forma integrada en el Smart City Expo World Congress y está organizado por el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa, en alianza con las universidades UB, UAB, UPC, UPF y UOC.

El contenido de esta noticia está elaborado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona

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