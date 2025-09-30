Barcelona entrega el XVI Premi de Salut Laboral Ignasi Fina a Ferrocarrils de la Generalitat

El Ayuntamiento de Barcelona ha entregado el XVI Premio de Salud Laboral Ignasi Fina a Ferrocarrils de la Generalitat. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Barcelona Activa acoge la entrega durante la 2 Jornada por la salud mental en el trabajo

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha entregado a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) el XVI Premi de Salut Laboral Ignasi Fina por su "Plan de acción y prevención frente a la exposición a sílice cristalina".

El consistorio lo ha explicado en un comunicado este martes en el que señala que el jurado ha valorado la mirada integral del proyecto, que incluye la sustitución de materiales, mejoras organizativas, medidas de protección a los equipos, formación específica al personal y acompañamiento en salud.

El galardón se ha dado en la 2 Jornada por la salud mental en el trabajo, celebrada en la Sala Emprèn de Barcelona Activa, que reunió a representantes institucionales, empresas y entidades sociales para avanzar hacia entornos laborales más saludables.

Además, está impulsado junto con las entidades e instituciones del Acuerdo de Barcelona por la salud mental en el trabajo y tiene como objetivo visibilizar las mejores experiencias de prevención de riesgos y promoción de la salud laboral en la ciudad.

La concejal de Salud del Ayuntamiento, Marta Villanueva, ha destacado que "el trabajo no es solo un lugar donde producimos, también es un lugar donde convivimos y nos relacionamos".

Villanueva ha añadido que "disfrutar de un entorno humanizado, sin riesgos, con horarios racionales y posibilidades de conciliación es esencial para el bienestar físico y emocional" y ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá colaborando con empresas y agentes sociales.

MENCIÓN ESPECIAL

La Fundación Sanitaria Sant Pere Claver ha recibido una mención especial por el programa 'Cuidem-nos. Programa de Benestar Professional de Pere Claver Group', que incorpora de forma transversal la perspectiva de género y ofrece apoyo psicológico, coaching, formación en autocuidado y gestión emocional a sus equipos.

El consistorio ha afirmado que la salud mental es uno de los "grandes retos globales del siglo XXI" y que priorizarla en el entorno laboral es uno de los factores clave para conseguir el bienestar de la ciudadanía.

"El Acord Salut Mental Feina está alineado con el Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat (ABOQ), el marco estratégico para desplegar políticas de ocupación de calidad para el 2030 en corresponsabilidad con los agentes económicos y sociales de Barcelona", ha concluido.