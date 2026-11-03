Barcelona expone en SCEWC la tecnología que emplea para ofrecer soluciones a la ciudad

Collboni durante su visita al estand del Ayuntamiento de Barcelona en el SCEWC. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha encabezado este martes la visita del gobierno municipal al estand del Ayuntamiento en la feria Smart City Expo World Congress (SCEWC), que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona hasta este miércoles, y en el que se exponen las tecnologías que el consistorio usa para dar soluciones en diferentes ámbitos de la ciudad.

Collboni ha estado acompañado por la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, con quien también ha visitado el espacio del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el de Barcelona Serveis Municipals (BSM).

En concreto, el espacio del Ayuntamiento explica soluciones que está aplicando y estudiando en movilidad, vivienda, servicios a las personas, en simulaciones para tomar decisiones, seguridad y emergencias, espacio público e innovación urbana, y retos climáticos.

PUNTO LILA MÓVIL

La Guàrdia Urbana expone un proyecto de Punto Lila móvil, con una pulsera que ayuda a localizar una persona en el momento de una agresión; mientras que en movilidad y urbanismo el Ayuntamiento cuenta con una aplicación para simular cortes de calles o cambios de sentido en grandes eventos, como un partido del FC Barcelona, para visualizar los efectos que tendría.

Gil ha afirmado en declaraciones a la prensa que quieren explicar al resto de ciudades del mundo cómo aprovechan la tecnología para dar soluciones en estas cuestiones a través de aplicaciones y proyectos innovadores.

"Es una oportunidad para ver como, desde las ciudades, que somos al final quienes asumimos las consecuencias climáticas o las de falta de vivienda, nos organizamos para aprovechar la tecnología y para trabajar de forma diferente y construir respuestas que permitan que las ciudades sean más resilientes y más sostenibles", ha dicho Gil.

AMB Y BSM

En el estand del AMB, en el cual se expone la transformación de la avenida Diagonal en su entrada a Barcelona; la transformación del eje Besòs, y la nueva Área Vallès.

Por su parte, el espacio de BSM explica la primera macroestación para cargar vehículos eléctricos que se ubicará en la capital catalana.