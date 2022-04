Barcelona impulsa Barcelona+B para mejorar el impacto social y ambiental de la ciudad

Se suma así al programa internacional Ciudades+B

BARCELONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado la iniciativa Barcelona+B con el objetivo de mejorar el impacto social y ambiental de las empresas y la ciudadanía de la capital catalana.

En un comunicado este martes, el consistorio ha explicado que ha impulsado el proyecto a través de Barcelona Activa, Ferrer, EADA Business School y B Lab Spain, que son sus socios prioritarios.

El objetivo de Barcelona+B es que empresas, universidades, fundaciones, instituciones públicas, emprendedores y ciudadanía trabajen conjuntamente para convertir Barcelona en una ciudad mejor, proyectándola como "un lugar de referencia" en la transformación empresarial y en la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Barcelona se suma así al programa Ciudades+B, una iniciativa internacional con el principal objetivo de movilizar a diferentes personas y actores de todo el mundo para que mejoren las ciudades donde viven, y que está presente en seis países, entre los que se encuentran ciudades como Edimburgo (Reino Unido), Santiago (Chile), Río de Janeiro (Brasil) y Mendoza (Argentina).

La iniciativa en Barcelona cuenta ya con varias organizaciones aliadas que colaboran en la difusión y desarrollo del proyecto: Acció, Barcelona Centre de Disseny, B Academics Spain, Barcelona Global, Cambra de Comerç de Barcelona, Comunitat B Catalunya, Impact Hub Barcelona, Netmentora y Ship2B Foundation.

ACTIVIDADES

Barcelona+B ha programado una agenda de actividades e iniciativas que "dan respuesta a los principales retos sociales y ambientales de la ciudad".

Una de ellas es la jornada participativa que se celebrará el 3 de mayo en EADA Business School, un encuentro que será el punto de partida para empezar a construir una ciudad "más próspera, sostenible e inclusiva".

Otra de las jornadas que se llevarán a cabo (el próximo 2 de junio), será el 'Campus de introducción al impacto', un programa formativo que permitirá a las empresas medir su impacto social y ambiental y así desarrollar planes de mejora.

ACTO DE PRESENTACIÓN

Barcelona+B se ha presentado este martes, en un acto que ha contado con la participación del comisionado para la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona, Miquel Rodriguez; la profesora de estrategia y directora de másteres en sostenibilidad de EADA, Federuca Massa-Saluzo, y el CEO de Ferrer, Mario Rovirosa, entre otros.

Rodriguez ha dicho que desde el Ayuntamiento se han comprometido a impulsar la Agenda 2030: "Estamos impulsando actuaciones para acompañar la transformación de la economía hacia la sostenibilidad", ha apuntado, y ha añadido que iniciativas como esta complementan la actuación municipal, porque lograr la sostenibilidad en la economía también pasa por la acción del tejido empresarial, según él.

"EADA Business School reafirma su compromiso hacia la sostenibilidad, implicándose intermediando sus recursos en este ambicioso proyecto para hacer de Barcelona una de las capitales mundiales de los ODS", ha dicho Saluzo.

Por su parte, Rovirosa ha explicado que formar parte de Barcelona+B encaja con el propósito de Ferrer de generar un impacto positivo en la sociedad: "Es nuestra responsabilidad como empresa animar a otras compañías a que hagan el mismo. Si no actuamos ahora, en dos generaciones, las personas jóvenes no entenderán como las empresas no hicieron nada para dejarles un mundo mejor".