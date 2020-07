Barcelona impulsa una estrategia para combatir la soledad entre la ciudadanía

El objetivo es reforzar los servicios y recursos para adecuar la atención municipal

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha la 'Estrategia Municipal contra la Soledad' no deseada de la ciudadanía, que tiene como objetivo ofrecer servicios y recursos para las personas afectadas y adecuar los servicios municipales que ya existen en la medida de lo posible, según ha informado este viernes en un comunicado.

Según la 'Encuesta de Salud de Barcelona en 2018', las personas con dependencia funcional en un 62,3% se han sentido excluidas o falta de compañía, pero los datos también han mostrado que el "sentimiento de soledad" afecta a todos los perfiles sociales que se incrementa en momentos de transición vital.

Las personas mayores de 65 años, en la 'Encuesta de Salud de Barcelona en 2016', un 25% han sentido falta de compañía durante los 12 meses anteriores y un 15,1% se han sentido excluidos de lo que pasa en su entorno alguna vez.

De los niños de 10 a 12 años, en la encuesta 'Hablan los niños y niñas: bienestar subjetivo de la infancia en Barcelona 2016', un 26,50% 'siente que no tiene suficientes amigos', un 22% 'no está del todo seguro que la familia le ayudaría si tuviese un problema' y un 13,20 'no está seguro que los familiares se preocupan por él/ella'.

En el caso de los adolescentes, un 27% 'normalmente se siente solo', un 12,3% 'se siente excluido por sus compañeros' y un 6% 'no tiene ningún amigo', según la 'Encuesta sobre Factores de Riesgo de la Escuela Secundaria (FRESC)'.

BARCELONA, PIONERA EN LA LUCHA

El consistorio ha constituido este viernes, en el marco de la estrategia para combatir la soledad, la creación de un Consejo Asesor Científico de la Soledad para intercambiar reflexiones, un Observatorio Municipal de la Soledad que recogerá datos e investigaciones, y la Comunidad de Innovación para tratar de resolver los retos sociales.

Por ello, trabajará con seis objetivos: ofrecer servicios y recursos; sensibilizar sobre la soledad; hacer de los barrios espacios de relación; repensar la ciudad en clave de lucha contra la soledad, trabajar en red institucional y con entidades, y repensar los protocolos internos de la administración.