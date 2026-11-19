Archivo - Palmeras bajo los efectos del viento en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Fundació Barcelona Innova, ha lanzado este jueves una nueva convocatoria para impulsar dos soluciones innovadoras de tecnología mini-eólica para la ciudad y diversificar las fuentes de energía renovable en entornos urbanos "donde las condiciones del viento suelen ser desfavorables".

La convocatoria se hace en colaboración con la Agència d'Energia de Barcelona y la Diputación de Barcelona y destinará 130.000 euros a la dos propuestas elegidas para desarrollar, fabricar, instalar e implantar las pruebas piloto durante 12 meses, informa el consistorio en un comunicado.

La tecnología mini-eólica permite generar electricidad a través de aerogeneradores (turbinas eólicas) de pequeña potencia que se pueden usar para el autoconsumo en las viviendas, empresas o edificios públicos.

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria busca conseguir proyectos "capaces de mejorar el rendimiento de la mini-eólica en entornos urbanos en condiciones de viento bajo, variable y turbulento, así como reducir los impactos acústicos y ambientales asociados, facilitar su integración en edificios, equipamientos e infraestructuras urbanas".

Además, también tiene el objetivo de aportar evidencias sobre su potencial de reproducibilidad y escalabilidad futura y se pueden presentar al reto empresas, startups, centros tecnológicos, universidades, agrupaciones empresariales y otras entidades con capacidad para desarrollar este tipo de proyectos.

El Ayuntamiento ha recalcado que se valorarán "especialmente" las propuestas que incorporen materiales innovadores, así como diseños o sistemas de control y configuraciones híbridas con otras tecnologías renovables.

Con todo, los proyectos se podrán presentar hasta el 19 de enero de 2027 y está previsto que en febrero se conozcan los proyectos seleccionados, mientras que entre abril y diciembre se pueda hacer el desarrollo, fabricación, instalación y puesta en marcha de los prototipos en el Campus Mundet de la Diputació de Barcelona y la posterior monitorización en entornos reales se hará en 2028.