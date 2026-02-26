Barcelona lanza XTalent Digital para formar a 1.000 personas con discapacidad en 4 años

XTalent Digital de Barcelona Activa y Fundación ONCE - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha inaugurado este jueves el nuevo centro de formación digital para personas con discapacidad XTalent Digital, situado en el Parc Tecnològic de Barcelona Activa en Nou Barris, con el objetivo de formar a 1.000 alumnos en los próximos 4 años.

Al acto de presentación han acudido la quinta teniente de alcalde de Barcelona y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil; la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mónica Martínez Bravo; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Duran, y el ceo de GSMA, John Hoffman.

Tras casi dos meses de actividad, el XTalent Digital se añade a la red de polos de formación y actividad económica de Barcelona Activa desde la formación inclusiva en el ámbito de la tecnología, incorporando el modelo de enseñanza de Fundación ONCE, que ya realiza en Valencia y Madrid.

Durante este año, el centro ofrecerá 25 cursos de capacitación y formación a distintos niveles sobre ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos, entre otros, permitiendo a las personas con discapacidad adquirir habilidades y mejorar sus oportunidades laborales.

El XTalent Digital, que ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros aportados entre las diferentes administraciones implicadas y la propia Fundación ONCE, se suma también a la oferta del Parc Tecnològic de Nou Barris, como el 42 Barcelona impulsado por Telefónica y el Cibernàrium.

RAQUEL GIL

Gil ha destacado la relevancia del XTalent Digital para "garantizar un acceso real a las competencias digitales" por parte de las personas con discapacidad, generando más talento y reduciendo la brecha tanto social como competencial que existe.

Ha enmarcado el impulso al nuevo centro en la voluntad del gobierno municipal de garantizar el derecho a quedarse de sus ciudadanos, consiguiendo que "todo el talento que nace aquí pueda crecer y encontrar trabajo aquí", sea cual sean sus capacidades.

MÒNICA MARTÍNEZ

Por su parte, Martínez ha reivindicado la "capacidad transformadora de este gran proyecto" que, ha asegurado, no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una estrategia catalana y barcelonesa para consolidarse como polo de talento e inclusión.

También ha llamado a hecho un llamamiento a todas las personas con discapacidad a "no renunciar a sus sueños" y ha asegurado que tanto Govern como Ayuntamiento se dejarán la piel para que dispongan de todas las oportunidades para cumplirlos.

ALBERTO DURÁN

Durán ha afirmado que el XTalent Digital consigue volcar el compromiso de Fundación ONCE con la formación tecnológica inclusiva, en marcha desde 2019, con el objetivo de "garantizar la participación de las personas con discapacidad en el área digital y que su talento no se desaproveche".

"No vamos a dejar de intentar que la nueva brecha digital no se sume a la brecha social existente", ha asegurado Durán, que ha defendido que las personas con discapacidad tiene que ser protagonistas en este tipo de formación, evitando así una mayor fractura social.

JOHN HOFFMAN

Finalmente, Hoffman ha destacado la "poderosa imagen" que representa el nuevo centro al demostrar que el trabajo del futuro tiene que ser diferente, más representativo y totalmente equipado para la máxima inclusión de la ciudadanía.

"Os necesitamos a vosotros y también a vuestras habilidades", ha señalado Hoffman, que también ha destacado el XTalent Digital como ejemplo de colaboración público-privada y su capacidad para fortalecer el ecosistema digital de Barcelona.

NOU BARRIS

El despliegue del XTalent Digital se enmarca en el compromiso del gobierno municipal con el distrito de Nou Barris, que Gil ha destacado como "protagonista de la transformación de la ciudad", especialmente en el ámbito digital, vehiculado a través de la Mesura de Govern aprobada recientemente en el consistorio.

También se alinea con la estrategia municipal por la Ocupación de Calidad de las Personas con Discapacidad 2025-2027: actualmente, este segmento de población representa un 3,1% de la población activa y un 2,8% de la ocupada, y su tasa de ocupación es del 30,5%, 2,5 veces inferior a la del resto de la población.