Barcelona pacta 10 objetivos para afrontar la crisis social y económica

Colau admite que el pacto es genérico, pero lo ve como un punto de partida

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y todos los líderes de los grupos municipales han presentado la tarde de este martes el Pacto por Barcelona, un documento con diez objetivos consensuados con cerca de 200 entidades y agente sociales y económicos con el objetivo de superar la crisis social y económica provocada por la pandemia del Covid-19.

En su intervención, Colau ha agradecido la voluntad de consenso para llegar a un acuerdo, aunque ha admitido que, precisamente, la voluntad de pacto ha provocado que el texto exprese algunos contenidos de forma genérica y que haya entidades que "no se sientan 100% representadas", aunque ha dicho que el documento es un punto de partida.

El pacto, que no cuenta con calendario ni presupuesto asociado, no será ratificado por entidades sociales como el Consell d'Associacions de Barcelona, la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Lafede.cat, PAH Barcelona, Ecologistes en Acció, Fridays for Future, ni por la patronal Foment del Treball, que se han desmarcado del documento.

Collboni se ha dirigido a las entidades críticas con el texto acordado: "La única forma de que una idea avance es con la capacidad de convencer a los demás", y ha asegurado que el Pacto por Barcelona ha sido una buena oportunidad para escucharse los unos a los otros y presentar sus ideas para la recuperación de la ciudad.

"EXCESIVAMENTE GENÉRICO"

El líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, ha asegurado que el documento no fija unos límites, sino unos mínimos para empezar a trabajar, mientras que Elsa Artadi (JxCat) ha lamentado que el acuerdo es "excesivamente genérico", sin concreción de medidas, calendario ni presupuesto, por lo que ha pedido más valentía y ambición.

La presidenta de Cs en Barcelona, Luz Guilarte, ha afirmado que el pacto es un punto de encuentro para el diálogo; Josep Bou (PP) ha admitido que el acuerdo no ha sido fácil pero ha destacado la "generosidad de los participantes", mientras que Manuel Valls (BCN Canvi) ha defendido la necesidad de unidad en un momento tan complicado.

COMPROMISOS

El Pacto por Barcelona recoge diez compromisos: apostar por sectores económicos resilientes e innovadores, como el digital, el socionatario y la economía social; reforzar los servicios sociales y crear un sistema de ayudas complementarias al Ingreso Mínimo Vital y la renta garantizada, así como abordar la crisis de la vivienda.

También se marca como objetivo fortalecer el sistema sanitario y biomédico; impulsar la movilidad sostenible con la promoción del transporte público a escala metropolitana; promover un sistema educativo con igualdad de oportunidades; facilitar el acceso a la cultura; trabajar en Barcelona como destinación turística sostenible, y consolidar la ciudad a nivel internacional.