Barcelona renueva su plan de empleo para personas con discapacidad con 54 acciones y 8,2 millones

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha renovado su plan de impulso a la ocupación de personas con discapacidad, con 54 nuevas acciones para incorporar la "doble mirada" de la diversidad a las políticas municipales de empleo y que contará con 8,2 millones de euros hasta 2027.

Durante la presentación del plan este martes, la teniente de alcalde de Promoción Económica y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha confiado en que así se genere la "máxima complicidad posible" con los trabajadores con discapacidad para encontrar su camino más corto al mercado laboral.

Ha destacado que el plan "mira hacia las empresas y el mercado para concienciar del valor y la importancia de la diversidad en la competitividad", contribuyendo a elevar la tasa de empleo de este colectivo en la ciudad, actualmente en el 30,5%.

La concejal de Salud y presidenta del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, Marta Villanueva, ha reivindicado la apuesta del Ayuntamiento por favorecer la autonomía de los barceloneses "garantizando oportunidades económicas y laborales para todos", sin expulsar del mercado a nadie.

ACCIONES

Las más de 50 acciones previstas en el nuevo plan (31 en la cartera de servicios y 23 singulares) se dividen en 7 objetivos para los próximos dos años y afrontan el reto de ampliar la accesibilidad a los servicios municipales generales de empleo y emprendeduría.

Estos objetivos son igualdad de oportunidades y no-discriminación, la atención personalizada, mejora del nivel formativo y cualificación profesional, canales con empresas ordinarias, centros especiales de trabajo de iniciativa social, alianzas con los agentes de atención a las personas con discapacidad, y empleo en la administración pública.

BARCELONA ACTIVA +

Entre las actuaciones destacan crear Barcelona Activa + (un protocolo de demanda de accesibilidad universal a su cartera de servicios) y aplicar el programa XTalento Digital, impulsado por la Fundación Once/Inserta para la formación.

También destacan la ocupación a través de Proyectos Integrales de Contratación (PICs), las subvenciones para proyectos de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario (IMLO), y las ayudas Crea Feina Inclusiva, enfocadas a personas en situación de vulnerabilidad.

EXPERIENCIAS ANTERIORES

A esta estrategia 2025-2027 le preceden dos experiencias municipales anteriores, también impulsadas conjuntamente entre Barcelona Activa y el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad.

El nuevo plan supone más impulso estratégico y compromiso en la promoción de servicios de empleo más inclusivos, el despliegue de acciones positivas y el refuerzo de la coordinación intramunicipal y con otros agentes clave, desplegando acciones y servicios a medida de acompañamiento.