La Casa de la Creació Digital de Barcelona reúne a más de 100 aspirantes a su equipo profesional

Salicrú durante el proceso de selección - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Creació Digital en Català, que se puso en marcha en el Convent de Barcelona Activa a finales de 2025 como sede provisional, ha comenzado el proceso de selección del personal que llevará a cabo las tareas de asesoramiento de proyectos audiovisuales en el entorno digital y en el que se han presentado más de 100 personas.

En un comunicado este viernes, el Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado que también serán los encargados de dinamizar las actividades de programación y formación para los creadores que se les dirijan para "acompañarles desde el primer contacto hasta la consolidación de los proyectos".

La comisionada del Us Social del Català del consistorio, Marta Salicrú, ha dado la bienvenida a los aspirantes, además de participar en las entrevistas, en un mercado de talento organizado por Barcelona Activa con el apoyo de la fundación Accent Obert.