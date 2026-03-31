Collboni defiende combatir desde Barcelona las "nuevas herramientas de control ciudadano"

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, usa unas gafas de realidad aumentada durante la inauguración del nuevo equipamiento de las industrias creativas Barcelona XRLab - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defiende combatir las "nuevas herramientas de control ciudadano en manos de grandes corporaciones" a través de la Ordenanza de Espacios de Experimentación, aprobada el viernes por el pleno municipal.

"Barcelona envía un mensaje claro: queremos que el desarrollo tecnológico cree nuevas herramientas al servicio de las necesidades de la ciudadanía", ha dicho en un artículo publicado este martes en 'El Periódico de Catalunya', recogido por Europa Press.

Ha destacado que la nueva ordenanza, que tilda de "muy barcelonesa", facilitará la innovación con un marco jurídico sólido, agilizará procedimientos y acompañará a empresas para probar proyectos de innovación que mejoren la gestión municipal.

Asimismo, ha asegurado que dicha ordenanza consolida el papel de Barcelona "como laboratorio vivo de innovación urbana capaz de generar, absorber y escalar soluciones innovadoras útiles para la ciudad".

"Defendemos un mundo con reglas y unas instituciones públicas fuertes, capaces de hacer cumplir las reglas y garantizar los derechos de todos", ha añadido.