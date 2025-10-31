El congreso Tomorrow.Blue Economy abordará la economía azul con más de 2.000 visitantes

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; la comisionada del Ayuntamiento de Barcelona Nadia Quevedo; el director del Smart City, Ugo Valenti, y el director general del World Ocean Council, Stewart Sarkozy - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del congreso Tomorrow.Blue Economy (TBEWC) prevé recibir más de 2.000 visitantes y abordar con 120 expertos y un programa de 42 sesiones el potencial de la economía azul para puertos, ciudades e instituciones.

Así lo ha explicado este viernes el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; la comisionada del Ayuntamiento de Barcelona Nadia Quevedo; el director del Smart City, Ugo Valenti, y el director general del World Ocean Council, Stewart Sarkozy.

El TBEWC se celebrará en el marco del Smart City Expo World Congress, que tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, y tiene como objetivo conectar todos los sectores relacionados con la economía azul.

Se presentarán proyectos como barreras de descontaminación sensorizadas, materiales que recuperan el carbono del fondo de los mares y aplicaciones tecnológicas que usan inteligencia artificial (IA), así como plataformas eólicas flotantes y robots marinos.

Asimismo, Valentí ha explicado que este año no habrá pabellón de Israel, aunque sí que estará presente una empresa israelí.

SECTOR CON "VALOR AÑADIDO"

El congreso incluirá tres grandes eventos sectoriales: El Smart Ports, impulsado por el Puerto de Barcelona, y el Global Blue Finance Summit (BlueFIN) y el Sustainable Ocean Summit (SOS), ambos organizados por el World Ocean Council (WOC).

Quevedo ha subrayado la importancia de que estos congresos aborden la economía azul, un sector de "valor añadido" que ofrece ocupación de calidad y que está completamente vinculado a Barcelona.

"EPICENTRO" DE LA INNOVACIÓN

Carbonell ha asegurado que la séptima edición del Smart Ports, una iniciativa de siete puertos de todo el mundo, se convertirá en el "epicentro mundial" de la innovación con ponencias sobre sostenibilidad, ciberseguridad y planificación.

Con representantes de hasta nueve puertos, este año los puertos estadounidenses de Seattle y San Diego serán los invitados, y el objetivo es poner en común soluciones y proyectos que funcionan y compartir experiencias.

FINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Por su parte, el BlueFIN pondrá el foco en la innovación, la tecnología azul y los sistemas marinos y costeros como áreas de inversión pública y privada, mientras que en el SOS se abordarán temas como la acuicultura, la circularidad o el transporte marítimo ecológico.

Sarkozy ha señalado que, en un momento de constante cambio, la "clave" para prosperar es la colaboración y el trabajo conjunto con todos los actores implicados, desde startups e inversores a grandes empresas e instituciones.