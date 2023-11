La creadora del área de ética de algoritmos en Twitter abrirá el Barcelona Deep Tech Summit

El evento se celebrará el 28 y 29 de noviembre en el Palau de Congressos de Fira de Barcelona



BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creadora del área de ética de los algoritmos en Twitter, la ingeniera catalana Ariadna Font, abrirá el II Barcelona Deep Tech Summit (BDTS), que se celebrará el 28 y el 29 de noviembre en el Palau de Congressos de Fira de Barcelona, informan los organizadores del evento este martes en un comunicado.

Font, que actualmente es ceo de la startup Alinia (que ayuda a las empresas a implementar la Inteligencia Artificial de forma segura, estable y con ética), será la 'keynote speaker' (oradora principal) con la conferencia 'Priorizando la Inteligencia Artificial Responsable en las empresas'.

La extensión de la IA será uno de los elementos a debate en el Barcelona Deep Tech Summit, y también se abordarán otros aspectos estratégicos y de interés social y económic, con ponencias como 'Genetics at work', 'Hello. I'm your new coworker. I'm a robot' o 'Sky's the Limit: Unveiling Next-Gen Opportunities in the Satellite Sector!'.

Participarán 50 expertos de todo el mundo, como el experto en robótica y creador de varias startups Limor Schwitzer; la vicepresidenta de Innovación y tecnología de Puig, Camila Tomas; el ingeniero aeronáutico y premio Princesa de Girona, Rafel Jordà; la bióloga y profesora de la Universitat de Barcelona (UB), Gemma Marfany; y el cofundador y ceo de Quside Technologies, Carlos Abellán, entre otros.

Las ponencias y debates se centrarán a exponer últimas innovaciones y reflexiones en torno la energía, la sostenibilidad y movilidad, la industria 4.0 y 5.0, la conectividad, y la tecnología en biomedicina.

SOLUCIONES PARA ENFERMEDADES

Además, habrá una área de exhibición (Global Innovation Area) donde unas 50 startups expondrán sus innovaciones en estantes propios, con aplicaciones que presentan soluciones innovadoras como tratamientos para enfermedades.

El evento está organizado por la empresa de promoción económica municipal del Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona Activa; Acció y la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat, junto a las universidades UPC, UB, UPF, UOC y UAB.