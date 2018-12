La Feria de Consumo Responsable de Barcelona abre este viernes con 70 entidades

Publicado 20/12/2018 14:57:02 CET

Las ventas de Comerç Just crecieron un 8,3% en España en 2017 y se duplican desde el inicio de la crisis

BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plaza Catalunya de Barcelona acogerá desde este viernes hasta el 4 de enero la cuarta edición de la Feria de Consumo Responsable y Economía Social y Solidaria, en la que participarán cerca de 70 entidades, y que estrenará la caseta y la carpa del Espacio Consumo Responsable para dar a conocer el nuevo espacio municipal de referencia que ha abierto sus puertas al lado de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic).

En declaraciones a la prensa este jueves, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha explicado que el objetivo principal de la feria es dar a conocer entra la ciudadanía la existencia de productos, servicios y actividades de empresas y entidades que promueven y permiten practicar un consumo responsable y de proximidad.

La feria mostrará los proyectos de 70 entidades y empresas y un amplia abanico de ofertas de artesanía, alimentación, ropa, cultura y conocimiento, libros, salud y cuidados, y, además, se suma al proyecto 'Llibres que Importen' que organiza Atrapavientos con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura y Deportes.

Durante las mismas fechas, la parte central de la plaza se transformará en 'La Ciutat dels Somriures' bajo la dirección artística de Marta Almirall y la escenografía de Xavi Begonya, y que tiene como elemento central el Senyor Hivern, que será el protagonista del espectáculo principal e invitado "de honor" de la ciudad durante estas fiestas.

Este espacio central estará ocupado por distintas instalaciones itinerantes como juegos, talleres, actividades e instalaciones deportivas vinculadas a actividades de 'La Ciutat dels Somriures', y que permitirán evocar los recuerdos de las Navidades pasadas.

COMERCIO JUSTO

La portavoz de Som Comerç Just y Banca Ètica, responsable de proyectos de Aleternativa 3 y miembro de la junta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), Maria Fernández, ha explicado que las ventas de Comerç Just crecieron un 8,3% en España en 2017 y se duplican desde el inicio de la crisis, según el Informe anual sobre el estado del Comerç Just en el Estado español.

Fernández ha detallado que en 2017 el consumo de Comerç Just facturó más de 43 millones de euros: "De hecho, desde el inicio de la crisis económica hace 10 años, las ventas de Comerç Just se han duplicado, pasando de 20 a 43 millones de euros", aunque ha lamentado que España continúa en la cola en relación al resto de países europeos.

La media de consumo de Comerç Just por persona en 2017 fue de 0,03 euros, mientras que en Europa era de 14,1 euros, y ha detallado que los países en los que el comercio justo está más presente son Suiza (63 euros por persona al año), Irlanda (57,5) y Suecia (35), y ha dicho que, a nivel mundial, el mercado español solo representa el 0,5% del mercado global del Comerç Just.