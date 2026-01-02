Govern y Ayuntamiento de Barcelona impulsan startups en EEUU, Singapur, Portugal y Finlandia

Archivo - La Web Summit que se celebra en Portugal. - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la agencia Acció, y el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la dirección de Promoción Económica Internacional y Barcelona Activa, han impulsado la participación de una cincuentena de startups catalanas "en ferias de referencia mundial" de Estados Unidos, Singapur, Portugal y Finlandia.

Se trata de las ferias TechCrunch Disrupt de San Francisco (EEUU), Switch en Singapur, Web Summit en Lisboa (Portugal) y Slush en Helsinki (Finlandia), explica la Conselleria de Empresa y Trabajo este viernes en un comunicado.

En el caso de Switch en Singapur, celebrada del 29 al 31 de octubre, han participado un total de 7 startups y entidades del ecosistema de 'deep tech', como el Barcelona Supercomputing Center (BSC).

"Las empresas emergentes presentes en Singapur disponen de un alto grado de consolidación y trabajan para abrirse o buscar financiación en el mercado asiático", explican las mismas fuentes.

En cuanto al Web Summit de Lisboa, uno de los principales eventos europeos tecnológicos para empresas emergentes, han participado un total de 16 empresas.

En la feria TechCrunch Disrupt, en San Francisco, 8 startups han aprovechado la feria de referencia para internacionalizarse en el epicentro mundial del emprendimiento.

Por último, en Slush, feria de referencia en el norte de Europa, han participado un total de 15 empresas.

"En todas las ferias las empresas catalanas han contado con visibilidad con un espacio y una agenda de reuniones para poder aprovechar al máximo las oportunidades que les ofrecen sus respectivos eventos y ecosistemas empresariales", indica el departamento.

NETWORKING

Por otra parte, en todas las misiones se han organizado eventos de networking y promoción del ecosistema tecnológico e innovador de Catalunya.

Según el Análisis del ecosistema startup en Catalunya 2025 elaborado por Acció, el número de startups ha crecido hasta las 2.285, una "cifra de récord" y que duplica las registradas en 2016.

"Se trata de un ecosistema muy vivo que emplea a más de 22.840 personas (un 10,5% más que el año anterior) y que, en conjunto, factura más de 2.330 millones de euros (+10,6%).