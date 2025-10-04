El hackathon Steam "más grande del mundo" empieza en Barcelona organizado por la Nasa

Colaboran Barcelona Activa, Ayuntamiento, Generalitat y Fundación Telefónica

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hackathon Steam "más grande del mundo" ha empezado este fin de semana con sus 130 participantes en Barcelona, organizado por Space and Events (partner de la Nasa), informa este sábado la organización en un comunicado.

El Nasa SpaceApps Barcelona Challenge 2025 es un campus gratuito de programación impulsado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Telefónica, donde los participantes afrontan los 19 retos lanzados por Nasa durante tres días para hacer propuestas que serán evaluadas por un jurado.

El proyecto cuenta con la colaboración de Barcelona Activa, cuya directora ejecutiva de Sectores Estratégicos y Talento, Sara Díaz, ha participado de la presentación de la cita con la directora general de Economía y Sociedad Digitales de la Generalitat, Sandra Ruiz; la cónsul de Diplomacia Pública de EE.UU., Nikki Finnemann; la directora de Telefónica Campus 42 Barcelona, Ainhoa Zamora, y el representante de Nasa Space Apps Spain en Barcelona Álvaro Montoliu, entre otros.

Los participantes están organizados en equipos para afrontar alguno de los 19 retos reales lanzados por la Nasa, "utilizando datos abiertos y gratuitos de la agencia espacial".

Durante 48 horas, todos los inscritos desarrollan sus ideas, que un jurado evaluará, para decidir qué equipo pasa a la siguiente ronda.