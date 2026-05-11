Más de 40.000 personas visitan la Fira de Comerç Local de Barcelona, "epicentro" de la Capitalidad

CollbonI visita la Fira del Comerç en la plaza Josep Antoni Coderch - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 40.000 personas han visitado la Fira del Comerç Local de Barcelona, que se ha celebrado este fin de semana en la plaza Josep Antoni Coderch, como "epicentro" de la Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad, que la ciudad ejerce este año.

La feria coincidió el sábado con la celebración del Día de Europa, y asistieron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y en la que se leyó un manifiesto en defensa del comercio, explica el consistorio en un comunicado.

El texto declara que el futuro de las ciudades europeas depende de la capacidad de preservar lo local, y durante su intervención, Collboni reivindicó el comercio local como un "elemento clave" para el futuro de Barcelona y de la Unión Europea.

Asimismo, defendió que "el comercio se defiende cruzando la puerta de entrada de la tienda" y felicitó a las entidades comerciales de la ciudad por haber impulsado que Barcelona sea declarada la primera Capital Europea del Comercio de Proximidad.

Los visitantes a la feria pudieron descubrir la propuesta del comercio barcelonés, con una combinación de producto fresco, gastronomía y cultura a través de un modelo basado en la proximidad, de la mano del comercio, los restauradores y los mercados municipales.

Destacaron las demostraciones de chefs reconocidos como Oriol Casals (Taberna Teòric), Alejandra Ormeño (Tunateca Balfegó) y Danko Perkovic (O'clipse), la presentación del nuevo sello 'Peix de Llotja' y el protagonismo de los productos de temporada, que los visitantes pudieron cocinar al momento en la zona de barbacoas.