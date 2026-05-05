Los Premios Innovación Barcelona premian a 4 startups que "redefinen el futuro de la innovación"

Entrega de los Premios Innovación Barcelona de 22@Network - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Innovación Barcelona 2026 organizados por 22@Network, KimBcn y Ayuntamiento de Barcelona han reconocido este martes a 4 startups que "redefinen el futuro de la innovación" en la capital catalana.

A la entrega de premios han asistido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls, y la presidenta de 22@Networik, Susana Prado, informa el consistorio en un comunicado.

Los galardones reconocen el talento de la ciudad en 4 categorías, siendo la primera Innovación Disruptiva y en la que ha ganado la empresa 'fetaLife' con su incubadora fetal líquida que "puede cambiar el destino de bebés prematuros".

El premio a la Sostenibilidad ha sido para 'Elohawk' por su tecnología basada en inteligencia artificial y analisis geo que permite monitorizar vertidos ilegales con "alta precisión"; mientras que la tercera categoría en Innovación Social e Impacto ha sido para 'Spot4Dis' por una solución tecnológica que permite que las personas con movilidad reducida conozcan la ubicación exacta de plazas de parking disponibles.

Finalmente, el Premio Innovación Distrito 22@ ha recaído en 'Vaib', que ha impulsado un nuevo modelo de consumo consciente conectando empresas tecnológicas con el comercio local de barrio a través de una aplicación que integra impacto económico, social y tecnológico.

COLLBONI Y PRADO

En su discurso, Collboni ha destacado que el distrito 22@ representa la "transformación urbana de un barrio que garantiza que la gente de la ciudad pueda continuar trabajando en la ciudad" y el derecho a quedarse ofreceiendo vivienda asequible y oportunidades económicas de futuro.

Se ha dirigido a los ganadores de los premios, a los cuales ha felicitado por sus ideas que tienen que ver con la sostenibilidad, el impacto social y "cómo desarrollar el proyecto del 22@ del futuro".

Por su parte, Prado ha remarcado que con esta gala no solo celebran los ganadores, sino "todo un ecosistema que hace posible que Barcelona sea la capital de Europa en materia de innovación y transformación".

"Tenemos que entender que la innovación no es solo tecnología. Es también talento, las ideas y, sobre todo, la capacidad de convertir ideas en realidad que mejoran la vida de las personas", ha expresado.