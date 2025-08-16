El programa de Barcelona Activa 'Escena Nord' para la creación artística cumple 15 años

15 Años Del Programa Del Ayuntamiento De Barcelona - BARCELONA ACTIVA

Impulsa la creación, exhibición y profesionalización de proyectos escénicos emergentes

BARCELONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de Barcelona Activa 'Escena Nord' ha cumplido 15 años de convocatorias para promocionar la creación, la exhibición y la profesionalización de proyectos escénicos emergentes y fomentar así el talento joven y la práctica profesional en el sector cultural.

La XV edición ha cerrado su convocatoria tras recibir 28 propuestas de compañías jóvenes, informa este sábado en un comunicado Barcelona Activa, la agencia de promoción económica de la ciudad.

Se preseleccionaron 10 en una primera fase, entre las que Eterno Candil ha sido seleccionada como la compañía residente que iniciará el proceso creativo con acompañamiento técnico y apoyo de producción.

'Escena Nord' es un programa vinculado al Taller d'Oficis de l'Espectacle i les Indústries Creatives de Barcelona Activa, y se hace en colaboración con el Espai Jove Boca Nord.

PROYECTOS Y OBJETIVOS

Se dirige a artistas jóvenes con proyectos originales e inéditos y se valora sobre todo "la innovación y la solidez del planteamiento artístico".

Los espectáculos pueden abordar varias disciplinas, como la dramaturgia contemporánea o clásica, el circo, la música en vivo o los formatos multidisciplinarios.

Los objetivos son impulsar la creación joven a nivel de distrito y de ciudad, facilitarles la entrada en circuitos de difusión profesional, generar espectáculos viables con capacidad de trayectoria fuera del espacio de origen y profesionalizar al alumno-trabajador de los talleres de oficios mediante la práctica real en producciones escénicas.

Algunas compañías residentes y espectáculos generados los últimos años son: en 2024 Cia Due Teatre ('Èxit o Exit'), en 2023 Sara Bayoumi y Hélène Alma ('Metralla'), en 2022 Cia Las Chicas del Barro ('Cos(i)ficades'), en 2021 Cia Les Impulsives ('Pulsation'), en 2020 Cia Move in Vein ('O'varias'), en 2019 Cia Fils Enredats ('Trenta-vuit'), en 2018 Grup Ual·la ('Indigesta Fama'), en 2017 Cia La Boia ('El viatge més bonic del món'), en 2016 Tixe's Company ('Sexo, amor y otros whatsapps') y en 2015 Cia Somriure Barbar ('Gegants').

FORMACIÓN E INSERCIÓN EN EL SECTOR

El Taller d'Oficis de l'Espectacle i les Indústries Creatives de Barcelona Activa forma en servicios técnicos sobre artes escénicas, eventos en vivo y diseño, con 6 meses de prácticas becadas y otros 6 de contratos laborales.

También facilita la participación profesional en eventos culturales de la ciudad, como Sant Jordi, el Corpus, la fiesta mayor de La Mercè y Navidad.

Los talleres de Oficios son programas de formación y trabajo para mejorar la preparación profesional y la inserción laboral de menores de 30 años.

En la edición 2024, el 94% de participantes encontraron trabajo antes de 6 meses una vez acabado el programa, y 7% han continuado formándose en paralelo al trabajo.