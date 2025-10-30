Rabell entrega el diploma a 17 alumnos del programa Prometeus en el 10 aniversario del proyecto

Entrega de los diplomas a los graduados del programa Prometeus del curso 2024-2025. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Lluís Rabell, ha entregado los diplomas a los 17 alumnos de la promoción 2024-2025 del programa Prometeus, en el marco de la celebración del 10 aniversario de la iniciativa.

El concejal ha presidido el acto celebrado este jueves en el Saló de Cent del Ayuntamiento, al que también ha asistido el alcalde Jaume Collbonni; la directora de Educación y Territorio del Consorci d'Eduació de Barcelona, Eulàlia Esclapés; la vicerrectora de la UPC, Ariadna Llorens; la directora del instituto Miquel Tarradell y las dos exalumnas del programa, Nerea Macanaz y Iuliana Constantin.

Prometeus es un programa municipal que vela por que el conjunto de jóvenes de los institutos públicos de barrios con un índice de universitarios inferior a la media de la ciudad pueda acceder en la universidad y cursar estudios superiores con éxito independientemente de los condicionantes económicos y sociales.

Además, cuenta con la colaboración de las universidades públicas y Barcelona Activa para facilitar el acceso al mundo laboral de los estudiantes.

En este sentido, el concejal ha detallado que con los 17 estudiantes graduados este jueves ya son un total de 460 en 10 años, y también que actualmente un 66% de los graduados ya está trabajando y un 21% ha seguido estudiando después de graduarse en la universidad.

RABELL Y ESCLAPÉS

Rabell ha afirmado que Prometeus es uno de los programas "más emblemáticos y significativos" del Ayuntamiento y, en sus palabras, que es una apuesta decidida por la igualdad de oportunidades para que todo el mundo pueda desarrollar su talento.

Ha recordado que el programa nació en el Raval y que desde entonces cada generación "ha aceptado el reto de la lucha contra las desigualdades".

Asimismo, Esclapés ha remarcado que desde el inicio del proyecto hace 10 años tuvieron claro que no podían desfallecer en el acompañamiento y ha felicitado a todos los implicados por haber llegado a los 460 alumnos graduados gracias a esta idea.

LLORENS Y SANTOS

Por su parte, Llorens ha sido la responsable de hablar en nombre de las universidades públicas de la ciudad y ha valorado el esfuerzo colectivo de distintos actores para el acompañamiento de los jóvenes que participan en el programa: "Es un ejemplo para toda Catalunya y tenemos que hacer que vaya a más".

Santos se ha mostrado muy feliz de ser la representante de los institutos que participan en la iniciativa y ha comentado que se trata de un proyecto que contribuye a "mejorar Barcelona y que coge el talento donde antes no miraba".

EXALUMNOS

En su intervención, Nerea Macanaz, graduada en el curso 2023-2024 ha incidido en que "llegar a la universidad no puede ser un privilegio, si no un derecho" y que el 10 aniversario es un triunfo colectivo y no personal.

Finalmente, Iuliana Constantin, de la promoción 2020-2021, ha agradecido el acompañamiento que recibió durante sus estudios y al finalizarlos y ha comentado que sigue vinculada al programa en el espacio que reúne antiguos alumnos: "Compartimos inquietudes laborales y nuestro camino a los nuevos alumnos".