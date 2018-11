Se reducen las desigualdades de salud entre los barrios de Barcelona

Publicado 06/11/2018 11:36:04 CET

Los embarazos adolescentes se han reducido a la mitad en 10 años

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La esperanza de vida en Barcelona ha alcanzado su registro más alto de la historia, siendo 81,2 años para los hombres y 86,9 para las mujeres, mientras que las desigualdades entre barrios ricos y pobres en esta materia pasan de 4,3 años de diferencia en el período de 2011-2013 a 2,4 en el período de 2014-2018, según ha indicado el informe 'La Salut a Barcelona' realizado por la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), presentado este martes.

La gerente de l'ASPB, Carme Borrell, ha explicado que son buenas noticias dado que la esperanza de vida es sinónimo de calidad de vida, mientras que la comisionada de Salud, Gemma Tarafa, ha asegurado que la prioridad del Gobierno municipal es reducir las desigualdades entre los barrios de Barcelona.

La desigualdad también se ha reducido en cuanto a obesidad, dado que en el año 2006 era un problema 1,14 veces más frecuente en clases sociales desfavorecidas mientras que ahora lo es un 1,11 más.

EMBARAZOS

Otros factores como la tasa de embarazos adolescentes --más frecuentes en los barrios con menor renta-- se han reducido a la mitad en el conjunto de Barcelona en los últimos 10 años, siendo 537 los embarazos de mujeres de 15 a 19 años durante el año 2017, la cifra más baja desde 2003.

Las muertes vinculadas a la calidad del aire han aumentado de 266 en el año 2016 a 354 en el 2017, y Tarafa ha explicado si la situación no se podrá resolver no se elaboran medidas restrictivas, como la prohibición permanente de circular a partir de 2020 para los vehículos que no tengan distintivo ambiental dentro de la ZBE del ámbito de Rondas de Barcelona.

En materia de infecciones y enfermedades transmisibles, el aumento en relación al año pasado es evidente pero se ha frenado: en 2017 el crecimiento de la gonorrea fue del 30% --en 2016 era de un 149%-- mientras que en sífilis el aumento ha sido de un 10%, cifra mucho menor que el 88% del año anterior.

"Es un informe útil para tomar decisiones y ver en qué dirección debemos actuar", ha explicado la teniente de alcalde Janet Sanz, que ha relatado que el informe sirve al Gobierno como herramienta para ver en que zonas y ámbitos se debe actuar para mejorar la salud en la ciudad.