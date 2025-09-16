Los talleres de Bizbarcelona 2025 enseñarán a integrar la IA en la gestión de los negocios

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los talleres de Bizbarcelona 2025, que se celebrará el 15 y 16 de octubre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, enseñarán a integrar la IA en el día a día de la empresa y, mediante 160 actividades, el evento ofrecerá conocimiento práctico para hacer crecer los negocios.

El evento está organizado por Fira de Barcelona y promovido por el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa, la Diputación de Barcelona, Pimec, el Área Metropolitana de Barcelona y la Cámara de Comercio de Barcelona, informa Fira este martes en un comunicado.

Bizbarcelona prevé un programa que "combina conocimiento y práctica para impulsar el crecimiento empresarial" y destaca 45 workshops interactivos para que expertos compartan herramientas, estrategias y casos de éxito en ámbitos clave para la empresa, desde la integración de la inteligencia artificial hasta nuevas metodologías de gestión e innovación.

Más de un 25% de estos workshops se centrarán en la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión cotidiana de los negocios, mostrando cómo automatizar tareas, analizar datos u optimizar procesos de manera sencilla y aplicable de forma inmediata.

Los talleres, conferencias, sesiones de networking y el asesoramiento individualizado gratuito reforzarán la orientación práctica de un evento "pensado para ofrecer soluciones concretas a los retos de las pymes, el pequeño comercio y las personas autónomas".