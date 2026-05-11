El 15º Handmade Festival reunirá más de 100 talleres y el nuevo certamen Ceramic Lab

Handmade Festival - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La 15ª edición del Handmade Festival, que se celebrará del 14 al 17 de mayo en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, reunirá más de 100 talleres, medio centenar de expositores y nuevas áreas temáticas como el Ceramic Lab, un certamen paralelo dedicado exclusivamente a la cerámica y la alfarería.

El salón referente del 'Do it Yourself', orientado a acercar la creatividad y las manualidades a todos los públicos, recibirá a expositores de ámbitos como el bricolaje, el papel y el textil, entre otros, con una propuesta ampliada y acceso libre, informa Fira de Barcelona este lunes en un comunicado.

La programación incluirá más de un centenar de talleres dirigidos a todos los niveles y de diversas disciplinas artísticas, como el lettering, el bordado, la creación de velas o la restauración de muebles, y también contará con más de una decena de clases magistrales gratuitas.

La edición de este año se completará con exposiciones como 'BCN, jardí de rajoles', dedicada a los suelos hidráulicos modernistas y ubicada dentro del propio Ceramic Lab, así como la muestra de la artista Rebeka Gallego, que invita a la exploración a través del tacto, la imaginación y la contemplación.

El acceso al Ceramic Lab también será libre y compartido con el del festival, reforzando una propuesta global que pone en valor tanto las técnicas artesanales como la creación contemporánea y dando respuesta al creciente interés por la cerámica como actividad creativa y terapéutica.