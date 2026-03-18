Unos 30 activistas protestan contra el Ejército en el Saló de l'Ensenyament

Los activistas durante la protesta - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 30 activistas de Desmilitaritzem l'Educació se han concentrado este miércoles ante el estand de Centros Universitarios de la Defensa - Escuelas militares del Saló de l'Ensenyament 2026, que se celebra hasta el domingo en el recinto Montjuïc de la Fira de Barcelona, en protesta por la presencia del Ejército en este evento.

Han llevado la pancarta '10 años de incumplimiento' en referencia a la moción 55/11 del Parlament para la desmilitarización de Catalunya, y han gritado consignas como 'Las armas no educan, las armas matan', 'Fuera fascistas de las escuelas' y 'Basta de complicidad con Israel'.

Dos llevaban caretas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su manifiesto afirma que "el Ejército no es un trabajo cualquiera, es un instrumento de guerra", además de pedir a las administraciones que apliquen las resoluciones contra la presencia militar en espacios educativos.