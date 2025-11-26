El 31 Manga Barcelona tendrá al asistente de Akira Toriyama y al director de 'Cowboy Bebop'

Cartel del 31 Manga Barcelona. - 31 MANGA BARCELONA

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 31 Manga Barcelona, que se celebra entre el 5 y el 8 de diciembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, tendrá como invitados al asistente de Akira Toriyama, Takashi Matsuyama, responsable en gran parte de los fondos de obras como 'Dragon Ball', y al director de 'Cowboy Bebop', Shinichiro Watanabe, entre otros.

Contará también con la presencia de Tsutomu Takahashi, que presentará sus nuevos cómics 'Jumbo Max' y 'Guitar Shop Rosie', y de la creadora de personajes como Lamu, Creamy Mami y Madoka, Akemi Takada, que se suman a los ya anunciados Gou Tanabe, informan los organizadores en un comunicado de este miércoles.

El Manga Barcelona tendrá 3 proyecciones especiales que coincidirán con su estreno en 3Cat, cuyos títulos se anunciarán próximamente, si bien los responsables del evento han avanzado que el lunes 8 a las 13.30 horas "habrá muchos Pikachus corriendo por el Auditorio Manga".

El asesor de contenidos de Manga Barcelona, Oriol Estrada, ha asegurado que les hace mucha ilusión la colaboración con 3Cat: "Creemos que es muy importante que la televisión público apueste por este tipo de contenidos, y no hay sitio más natural que el salón para presentarlos".

Los responsables de la banda sonora de 'Cowboy Bebop', Yoko Kanno, los Seatbelts y Mai Yamane, actuarán fuera de Japón por primera vez, en un escenario que también pisarán la voz del 'opening' de 'Dan Da Dan', Aina The End, y la mascota de la prefectura de Kumamoto, Kumamon.

La edición contará con los espacios habituales dedicados a la gastronomía --Nihon Ryori--, a la programación infantil --Manga Kids-- o a la cultura japonesa --Nihongo Experience--.