El 44 Comic Barcelona abre este viernes su edición más internacional con unos "premios históricos"

Archivo - Cómic de Barcelona - FICOMIC - Archivo

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El 44 Comic Barcelona abrirá sus puertas este viernes en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona en su edición más internacional y con unos "premios históricos", en los que por primera vez se reconocerá a una mujer en la categoría de Mejor Obra de Autoría Española.

Lo ha explicado la directora general de Ficomic, Meritxell Puig, junto al director de contenidos, Borja Crespo, que ha explicado que este año todo el festival se concentrará en el pabellón 8 de la Fira de Montjuïc y contará con "más actividades, propuestas, charlas y autores que nunca".

108 AUTORES

En concreto, el Comic Barcelona contará con la presencia de 108 autores y autoras nacionales e internacionales, supondrá una "apertura hacia los países asiáticos" y atenderá las nuevas tendencias en el mundo del cómic, sin descuidar a los veteranos y a los mejores artistas de la historia.

"Si te gusta el cómic de verdad, este es tu evento. Pero si no, también puedes encontrar cosas que te van a fascinar y a enganchar", ha afirmado Crespo, que ha señalado que el festival también contará con grandes nombres del mundo del doblaje.

Respecto al número de visitantes, Puig ha asegurado que "sigue siendo un buen año", si bien el hándicap de esta nueva edición será la gestión del aforo y ha avisado de que, al no poder utilizar la plaza Univers, seguramente habrán más colas durante todo el día.

AUTORES Y PREMIOS

Entre el centenar de autores y autoras que asistirán al 44 Comic Barcelona, destacan la presencia de Milo Manara, Shintaro Kago, Pen So, Deniz Camp y el editor en jefe de Marvel Comics, C. B. Cebulsky, que además de firmas y rondas de preguntas también realizarán varias actividades.

Del panorama nacional, destaca la presencia del ganador del premio Eisner en 2025, el autor Javier Rodríguez, así como Ken Niimura y Paco Roca, que lideraran la convocatoria seguidos de personalidades de las redes como Andrea Compton y Hermoti.

El festival dará comienzo con la Ceremonia de los Premios Comic Barcelona el viernes por la tarde, en el que se reconocerá por primera vez a una mujer como mejor autora española dada la presencia de 5 nominadas: Emma Ríos, Teresa Valero, Ana Penyas, Natalia Velarde e Irene Márquez.

ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES

En esta edición, el Comic Barcelona volverá a contar con un gran número de actividades pensadas para profesionales y el gran público, con charlas, masterclasses, firmas y entrevistas en directo, que se dividirán en las salas Comic Univers, Comic Stream o Comic Academy, además de la Comic Kids, dedicada a los más pequeños.

También se llevarán a cabo diversas exposiciones en el propio pabellón 8 de la Fira, entre las que destacan la dedicada a la histórica serie de cómics Paracuellos, de Carlos Giménez, que pese a no contar con el autor si contará con diversos números originales en físico, así como la dedicada al artista Paco Roca, que transitará por sus inicios, y la exposición sobre el fanzine Atraccions.