El 63 Festival de la Infancia se centrará en el fomento de la lectura y la solidaridad

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 63 Festival de la Infancia, que se celebrará del 27 al 31 de diciembre en el recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona, se centrará en el fomento de la lectura y la solidaridad como con unas 20 iniciativas lúdicas, creativas y educativas.

En un comunicado de la Fira de este viernes, se informa de que el festival, dirigido a niños de 0 a 11 años, ocupará 20.000 metros cuadrados de superficie en el Palau 2 y la plaza del Univers, donde ofrecerá un programa de más de 60 actividades.

En cuanto a la promoción del hábito lector, entre las propuestas previstas destacan la 'Biblioteca Silenciosa' y la 'Biblioteca Mágica', espacios para los más pequeños podrán escuchar cuentos; 'Historias en Movimiento, taller para crear relatos en familia, o 'Dit i Explicat', que distribuirá cuentacuentos itinerantes.

Además, el festival seguirá ofreciendo actividades relacionadas con el deporte, los juegos, la creatividad y la expresión artística, pensadas para "despertar la curiosidad de los niños de todas las edades".

Los niños de 0 a 4 años dispondrán de propuestas adaptadas a sus necesidades, y para los niños mayores habrá desde partidos de fútbol 3 contra 3 hasta talleres de cocina, espectáculos de teatro, magia y escape rooms, así como la celebración anticipada de las campanadas a las 12 del mediodía del 31 de diciembre.

SOLIDARIDAD

En cuanto al componente solidario, se manifiesta en que la compra de entradas, actualmente en venta anticipada, incluye la opción de financiar un pase extra a otro niño desfavorecido; además de que se contará con la presencia de Unicef en el festival, por medio de una actividad enfocada a la promoción de la protección de la infancia.

Otra propuesta es la Juguetería Solidaria, que volverá a contar con juguetes cedidos por Mattel y Cairo que los niños podrán utilizar libremente y, una vez acabe el festival, serán donados a familias en situación de vulnerabilidad, y la Fundación Vicente Ferrer también estará presente con una actividad de dibujar mandalas solidarios.

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, el Festival de la Infancia es una iniciativa producida por Evident Events que cuenta con el apoyo y la participación de más de 20 empresas, organizaciones e instituciones.