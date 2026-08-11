Abierta la convocatoria para participar en el Pabellón de España en MWC Barcelona 2027

Archivo - Pabellón de España en el MWC de 2026 - RED.ES - Archivo

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha abierto la convocatoria para participan en el Pabellón de España del Mobile World Congress 2027, informa en un comunicado este martes.

Las empresas interesadas en participar como expositoras ya pueden acceder a la invitación pública a través de la Sede Electrónica de Red.es. y ésta se mantendrá abierta hasta el 11 de septiembre a las 11 horas.

Red.es seleccionará un máximo de 50 empresas para representar el ecosistema empresarial español de base tecnológica en este congreso y las pymes que resulten seleccionadas dispondrán de un servicio 'llave en mano' que incluye un espacio personalizado en el Pabellón.

En el MWC, que se celebra en Fira de Barcelona, estas empresas podrán mostrar sus productos o servicios, y tendrán de pases de acceso al congreso, espacios privados para la celebración de reuniones (salas y cabinas de videoconferencia), visibilidad en contenidos promocionales y un área de networking con servicio de cátering.

NETWORKING

Además, podrán participar en un completo programa de actividades que incluye encuentros de networking internacionales, temáticos, tours, afterwork y cóctel oficial, así como en mesas redondas que se celebrarán en el marco del programa de conferencias organizadas en el Pabellón.

En la edición de 2027, el Pabellón mantendrá una superficie de 1.217,5 metros cuadrados ubicada en el Hall 4 y distribuida en dos módulos paralelos con sus respectivas dobles plantas; en la anterior edición, el Pabellón de España en MWC26 registró más de 16.000 visitantes, a los que se sumaron 12.000 usuarios que siguieron las actividades en remoto durante el Congreso.